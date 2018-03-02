«Зеленые вкусности»: Анастасия Волочкова показала содержимое холодильника
Похоже, Максим Галкин, аппетитно поедающий котлеты с хлебом и огурцом на видео на фоне открытого холодильника, дал старт новому звездному тренду «покажи свой холодильник». Так, Анастасия Волочкова, обожающая фотографироваться в своем шикарно обставленном доме, продемонстрировала, что прячется за дверцей ее холодильника. «Там все мои любимые зеленые вкусности!😉 А что едите вы?🐒» — спрашивает балерина, позируя с букетом из салатных листьев. На полках можно увидеть брокколи, стручковый перец, тыкву, пекинскую капусту и другие зеленые овощи и травы.
«Молодец, везде порядок!», «Супер! Столько зелени!», «Я тоже люблю всевозможные овощи и зелень!», «Какой порядок в холодильнике. Красота !!! Идеал !!!», «Настя какая умница и красавица, самое правильное и здоровое питание», «Я просто не могу без зелени !!!! И имею свой огород на лоджии», — отметили подписчики. Однако, многие предположили, что в доме есть и другой холодильник с остальными продуктами — пользователи Сети не верят, что возлюбленный Анастасии Михаил и ее 12-летняя дочь Ариадна придерживаются «зеленой диеты».
Фото: instagram