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«Зеленые вкусности»: Анастасия Волочкова показала содержимое холодильника

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Фото из Instagram Анастасии Волочковой
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Эпатажная балерина продемонстрировала свой основной рацион и идеальный порядок в холодильнике.

Похоже, Максим Галкин, аппетитно поедающий котлеты с хлебом и огурцом на видео на фоне открытого холодильника, дал старт новому звездному тренду «покажи свой холодильник». Так, Анастасия Волочкова, обожающая фотографироваться в своем шикарно обставленном доме, продемонстрировала, что прячется за дверцей ее холодильника. «Там все мои любимые зеленые вкусности!😉 А что едите вы?🐒» — спрашивает балерина, позируя с букетом из салатных листьев. На полках можно увидеть брокколи, стручковый перец, тыкву, пекинскую капусту и другие зеленые овощи и травы.

«Молодец, везде порядок!», «Супер! Столько зелени!», «Я тоже люблю всевозможные овощи и зелень!», «Какой порядок в холодильнике. Красота !!! Идеал !!!», «Настя какая умница и красавица, самое правильное и здоровое питание», «Я просто не могу без зелени !!!! И имею свой огород на лоджии», — отметили подписчики. Однако, многие предположили, что в доме есть и другой холодильник с остальными продуктами — пользователи Сети не верят, что возлюбленный Анастасии Михаил и ее 12-летняя дочь Ариадна придерживаются «зеленой диеты».

Фото: instagram

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