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Зеленского еще 10 лет назад предупреждали о риске инсульта

Известный телеведущий, скончавшийся 11 января, уже давно рисковал здоровьем и нуждался в пересмотре образа жизни. Врачи, которые в 2011 году осматривали Зеленского в рамках проекта «Подари себе жизнь», предупреждали его о рисках.
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Михаил Зеленский

Фото: Igor Primak/Global Look Press

Медик, которая работала с Михаилом Зеленским, подробно рассказала о состоянии его здоровья. Обследовали ведущего в октябре 2011-го, то есть десять лет назад.

«У Михаила землистый цвет лица и губы синего цвета. Это говорит о том, что ведущий давно и много курит. По его собственному признанию — полторы-две пачки в день на протяжении двадцати лет», - рассказывала врач в проекте «Подари себе жизнь». Зеленский прошел тогда полный осмотр. Был выявлен повышенный уровень гемоглобина в крови.

«Организм пытается компенсировать недостаток кислорода, возникший из-за многолетнего курения», — объясняли медики, предупреждая, что повышенный гемоглобин чреват развитием тромбозов. «Эти тромбы могут отрываться и попадать, например, в головной мозг, вызывая инсульт».

Также отмечался — из-за курения — высокий риск пневмонии, и гастрит из-за неправильного питания. Самой же большой проблемой Зеленского называлось состояние легких: «Они забиты мокротой и выглядят так, будто его обладателю не 36, а 70 лет».

Выводы делались неутешительные. «От своего генетически заложенного срока жизни Михаил уже «украл» у себя более 20 лет», — резюмировала врач еще 10 лет назад.

Фото: Global Look Press

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