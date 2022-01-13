Зеленского еще 10 лет назад предупреждали о риске инсульта

«Организм пытается компенсировать недостаток кислорода, возникший из-за многолетнего курения», — объясняли медики, предупреждая, что повышенный гемоглобин чреват развитием тромбозов. «Эти тромбы могут отрываться и попадать, например, в головной мозг, вызывая инсульт».

Также отмечался — из-за курения — высокий риск пневмонии, и гастрит из-за неправильного питания. Самой же большой проблемой Зеленского называлось состояние легких: «Они забиты мокротой и выглядят так, будто его обладателю не 36, а 70 лет».

Выводы делались неутешительные. «От своего генетически заложенного срока жизни Михаил уже «украл» у себя более 20 лет», — резюмировала врач еще 10 лет назад.