Зеленского еще 10 лет назад предупреждали о риске инсульта
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Igor Primak/Global Look Press
Медик, которая работала с Михаилом Зеленским, подробно рассказала о состоянии его здоровья. Обследовали ведущего в октябре 2011-го, то есть десять лет назад.
«У Михаила землистый цвет лица и губы синего цвета. Это говорит о том, что ведущий давно и много курит. По его собственному признанию — полторы-две пачки в день на протяжении двадцати лет», - рассказывала врач в проекте «Подари себе жизнь». Зеленский прошел тогда полный осмотр. Был выявлен повышенный уровень гемоглобина в крови.
«Организм пытается компенсировать недостаток кислорода, возникший из-за многолетнего курения», — объясняли медики, предупреждая, что повышенный гемоглобин чреват развитием тромбозов. «Эти тромбы могут отрываться и попадать, например, в головной мозг, вызывая инсульт».
Также отмечался — из-за курения — высокий риск пневмонии, и гастрит из-за неправильного питания. Самой же большой проблемой Зеленского называлось состояние легких: «Они забиты мокротой и выглядят так, будто его обладателю не 36, а 70 лет».
Выводы делались неутешительные. «От своего генетически заложенного срока жизни Михаил уже «украл» у себя более 20 лет», — резюмировала врач еще 10 лет назад.
Фото: Global Look Press