Зеленая челка и мамин взгляд: Эвелина Бледанс показала фото со старшим сыном
Внешность взрослого сына Эвелины Бледанс стала предметом обсуждения.
В эту пятницу, 22 ноября, звезды публикуют фотографии с детьми в честь «дня сына». Не стала исключением и Эвелина Бледанс: она показала фото с обоими мальчиками, но особый интерес вызвал старший сын артистки.
Поклонники обсуждают необычный вид юноши и его сходство с мамой.
Фото и видео: instagram
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