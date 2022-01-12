Зейн Малик после расставания с Джиджи Хадид ищет новую любовь на сайте знакомств

Отношения на этот раз были завершены из-за ссоры Малика с мамой Джиджи Иоландой. Как ранее сообщалось, Зейн поругался с Иоландой после того, как та без спроса явилась в их дом. Позже он отрицал факт драки, говорил, что не прикасался к Иоланде и пытался защитить свою дочь. Мама Джиджи Хадид тем временем собиралась подать на Малика в суд. «Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде Хадид, и ради моей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо дополнительные подробности. Надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и будет открыта для решения этих проблем в частном порядке», — говорил артист. В любом случае этот инцидент повлиял на отношения Зейна с Джиджи и пара разошлась.