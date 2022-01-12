Зейн Малик после расставания с Джиджи Хадид ищет новую любовь на сайте знакомств
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Фото: Dailymail
Зейн еще в 2016 году признался в одном из интервью, что ему нравятся женщины, что называется, в теле. Видео с Маликом, попавшее в Сеть и показанное The Daily Mail, демонстрирует немного изменившийся облик артиста — с густой бородой. Малик спрятался в приложении за никнеймом, назвавшись Зедом, но пользователи все равно его узнали.
Малик, похоже, готов к новым отношениям и намерен искать партнера через социальные сети и приложения. Напомним, что в октябре Зейн расстался с Джиджи Хадид. Их роман длился с двумя перерывами почти шесть лет. В сентябре 2020 года у пары родилась дочь Хай.
Отношения на этот раз были завершены из-за ссоры Малика с мамой Джиджи Иоландой. Как ранее сообщалось, Зейн поругался с Иоландой после того, как та без спроса явилась в их дом. Позже он отрицал факт драки, говорил, что не прикасался к Иоланде и пытался защитить свою дочь. Мама Джиджи Хадид тем временем собиралась подать на Малика в суд. «Я категорически отрицаю нанесение ударов Иоланде Хадид, и ради моей дочери я отказываюсь сообщать какие-либо дополнительные подробности. Надеюсь, что Иоланда пересмотрит свои ложные обвинения и будет открыта для решения этих проблем в частном порядке», — говорил артист. В любом случае этот инцидент повлиял на отношения Зейна с Джиджи и пара разошлась.
Фото: Getty Images, Instagram Зейна Малика, Джиджи Хадид