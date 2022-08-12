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Здоровье подвело: Валерии пришлось отменить гастрольный тур
Певица столкнулась с опасным заболеванием.
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Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
Популярная певица Валерия должна была в сентябре отправиться в большой гастрольный тур, однако в последний момент ей пришлось отказаться от грандиозных планов. Супруге продюсера Иосифа Пригожина пришлось отложить поездку на неопределенный срок и всерьез заняться своим здоровьем.
Оказалось, что исполнительница подхватила опасную коронавирусную инфекцию и в ближайшее время все силы бросит на избавление от недуга.
«Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается, невозможно», — пожаловалась на свое состояние знаменитость. Валерия уточнила, что из-за COVID-19 она ощущает заложенность в груди и не может сейчас петь вживую.
Фото: Global Look Press