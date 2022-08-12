Здоровье подвело: Валерии пришлось отменить гастрольный тур

Популярная певица Валерия должна была в сентябре отправиться в большой гастрольный тур, однако в последний момент ей пришлось отказаться от грандиозных планов. Супруге продюсера Иосифа Пригожина пришлось отложить поездку на неопределенный срок и всерьез заняться своим здоровьем.

Оказалось, что исполнительница подхватила опасную коронавирусную инфекцию и в ближайшее время все силы бросит на избавление от недуга.

«Я не могу совершенно петь, у меня заложено все в груди, под фонограмму не умею, живьем совершенно не получается, невозможно», — пожаловалась на свое состояние знаменитость. Валерия уточнила, что из-за COVID-19 она ощущает заложенность в груди и не может сейчас петь вживую.