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Здоровье Любови Успенской резко ухудшилось из-за раздела имущества с мужем

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Любовь Успенская

Фото: Instagram/@uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская находится на грани инсульта из-за раздела имущества с мужем, об этом рассказали друзья артистки.

По их словам, знаменитость буквально чахнет на глазах. Александр Плаксин претендует на ее загородный дом. Как рассказала исполнительница, он намерен побороться за миллионы жены. Пара сочеталась узами брака в 1987 году, а в январе 2021 года Успенская заявила, что хочет развестись. Как уточнила артистка, она устала содержать супруга, живущего на широкую ногу в США за ее счет. «По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей», - уточнил источник, близкий к певице.

Как пишет «Собеседник», друзья исполнительницы напомнили, что Успенская и так переживала из-за плохих отношений с дочерью Татьяной Плаксиной. Любовь считает, что именно из-за Александра начались проблемы с их единственной наследницей. По ее словам, потакание мужа всем прихотям дочери испортило Татьяну - девушка начала употреблять запрещенные вещества.

«У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс. Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что Любе очень тяжело. Крайне тяжело», - подчеркнул собеседник издания. При этом сама Успенская не озвучивает проблем со здоровьем и готовится к большому гастрольному туру по России.

Фото: Instagram/@uspenskayalubov_official

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