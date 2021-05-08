Здоровье Любови Успенской резко ухудшилось из-за раздела имущества с мужем

Как пишет «Собеседник», друзья исполнительницы напомнили, что Успенская и так переживала из-за плохих отношений с дочерью Татьяной Плаксиной. Любовь считает, что именно из-за Александра начались проблемы с их единственной наследницей. По ее словам, потакание мужа всем прихотям дочери испортило Татьяну - девушка начала употреблять запрещенные вещества.

«У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс. Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что Любе очень тяжело. Крайне тяжело», - подчеркнул собеседник издания. При этом сама Успенская не озвучивает проблем со здоровьем и готовится к большому гастрольному туру по России.