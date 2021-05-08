Здоровье Любови Успенской резко ухудшилось из-за раздела имущества с мужем
Фото: Instagram/@uspenskayalubov_official
По их словам, знаменитость буквально чахнет на глазах. Александр Плаксин претендует на ее загородный дом. Как рассказала исполнительница, он намерен побороться за миллионы жены. Пара сочеталась узами брака в 1987 году, а в январе 2021 года Успенская заявила, что хочет развестись. Как уточнила артистка, она устала содержать супруга, живущего на широкую ногу в США за ее счет. «По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей», - уточнил источник, близкий к певице.
Как пишет «Собеседник», друзья исполнительницы напомнили, что Успенская и так переживала из-за плохих отношений с дочерью Татьяной Плаксиной. Любовь считает, что именно из-за Александра начались проблемы с их единственной наследницей. По ее словам, потакание мужа всем прихотям дочери испортило Татьяну - девушка начала употреблять запрещенные вещества.
«У Любы из-за дочери ведь нервная система расшатана до предела, давление скачет. А теперь еще дополнительный стресс. Мы все надеемся на лучшее. Но понимаем, что Любе очень тяжело. Крайне тяжело», - подчеркнул собеседник издания. При этом сама Успенская не озвучивает проблем со здоровьем и готовится к большому гастрольному туру по России.
Фото: Instagram/@uspenskayalubov_official
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!