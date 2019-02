Зажигательный танец Лободы и уроки вокала для Меладзе: чем запомнился зрителям второй выпуск шестого сезона «Голос. Дети»

12-летняя Рената Таирова из Астрахани исполнила свою мечту — спела вместе с Пелагеей «Canção Do Mar». Отметим, что девочка предприняла уже третью попытку покорить детский «Голос» — в четвертом сезоне Рената не попала в «слепые прослушивания», а в пятом сезоне проекта никто из наставников не развернулся на ее исполнение «And I Am Telling You I'm Not Going» Дженнифер Хадсон. Надеемся, что этот сезон «Голоса» покорится обаятельной юной певице.