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Зажигательный танец Лободы и уроки вокала для Меладзе: чем запомнился зрителям второй выпуск шестого сезона «Голос. Дети»

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Серый слайд, который
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Пелагея, Валерий Меладзе, Светлана Лобода

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Минувшим вечером в эфир вышел новый выпуск популярного телепроекта.

Юные участники популярного вокального телепроекта «Голос. Дети» продолжают покорять трио наставников — Светлану Лободу, Валерия Меладзе и Пелагею. Несмотря на то, что далеко не каждый из ребят, попавших на «слепые прослушивания», пройдет дальше, их блистательные номера навсегда останутся в сердцах телезрителей и строгого жюри. Например, четырехлетняя Анастасия Большакова из Москвы, мечтающая стать «доктором Пилюлькиным», восхитила знанием репертуара не только Аллы Пугачевой, но и звездных наставников. После исполнения «Волшебника-недоучки» непосредственная малышка заявила, что готова спеть дуэтом со Светланой Лободой ее хит «Superstar», а с Валерием Меладзе — «Как ты красива сегодня». Пока девочка очаровывала наставников, ведущий проекта, Дмитрий Нагиев,  сидя на полу, нянчил ее младшего брата Костика.

Зажигательное исполнение «Great Balls of Fire» Джерри Ли Льюиса 10-летним Сергеем Филиным так восхитило Светлану, что она устроила танцы прямо в кресле наставника. Примечательно, что в группе поддержки юного певца был его знаменитый отец, руководитель Молодежной балетной труппы Большого театра Сергей Филин, и старший брат, 13-летний Саша, покорявший сцену «Голос.Дети» в третьем сезоне шоу.

Вместе с шестилетней Анастасией Рогинской женская часть компетентного жюри училась отбивать степ. «Старый рояль» в исполнении девочки покорил всех наставников, однако дальнейшее участие Настя продолжит в команде Пелагеи.

«Я хотел бы взять у вас несколько уроков (вокала — прим.ред.)», — заявил Валерий Меладзе 11-летней Элен Бадалян, исполнившей хит Стиви Уандера «Don’t You Worry ‘Bout a Thing». Однако девочка выбрала команду Светланы Лободы.

12-летняя Рената Таирова из Астрахани исполнила свою мечту — спела вместе с Пелагеей «Canção Do Mar». Отметим, что девочка предприняла уже третью попытку покорить детский «Голос» — в четвертом сезоне Рената не попала в «слепые прослушивания», а в пятом сезоне проекта никто из наставников не развернулся на ее исполнение «And I Am Telling You I'm Not Going» Дженнифер Хадсон. Надеемся, что этот сезон «Голоса» покорится обаятельной юной певице.

Таким образом, по результатам второго выпуска популярного шоу в команде Светланы Лободы уже шестеро участников, команда Валерия Меладзе пополнилась двумя мальчиками, а Пелагея «взяла под крыло» двух девчат.

Всего в каждую команду наставники должны набрать по пятнадцать участников. Следите за новыми выпусками шестого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из программы, Instagram

Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети

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