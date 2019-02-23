Зажигательный танец Лободы и уроки вокала для Меладзе: чем запомнился зрителям второй выпуск шестого сезона «Голос. Дети»

Таким образом, по результатам второго выпуска популярного шоу в команде Светланы Лободы уже шестеро участников, команда Валерия Меладзе пополнилась двумя мальчиками, а Пелагея «взяла под крыло» двух девчат.

Всего в каждую команду наставники должны набрать по пятнадцать участников. Следите за новыми выпусками шестого сезона вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале каждую пятницу после программы «Время».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: кадры из программы, Instagram

Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети