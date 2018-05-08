Зажигательный танец Анастасии Волочковой в купальнике сравнили с галопом: «Она точно балерина?»

Анастасия Волочкова — мастер эпатажа. Несколько часов назад балерина опубликовала видео, которое буквально взорвало Сеть. В кадре бывшая солистка Большого Театра исполняет зажигательный танец в купальнике и на каблуках. «Когда поет душа от радости и свободы и домашнее танцевальное настроение», — пояснила она.

Ролик уже посмотрели полмиллиона человек и многие не удержались от язвительных комментариев.