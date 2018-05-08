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Зажигательный танец Анастасии Волочковой в купальнике сравнили с галопом: «Она точно балерина?»

42-летняя Анастасия Волочкова снова привлекла к себе внимание.

Анастасия Волочкова — мастер эпатажа. Несколько часов назад балерина опубликовала видео, которое буквально взорвало Сеть. В кадре бывшая солистка Большого Театра исполняет зажигательный танец в купальнике и на каблуках. «Когда поет душа от радости и свободы и домашнее танцевальное настроение», — пояснила она.

Ролик уже посмотрели полмиллиона человек и многие не удержались от язвительных комментариев.

«И это состоявшаяся балерина???? Ужас», «Что за лошадь», «Женщина конь без комплексов! Настя не одевайте вы на ноги себе эти дурацкие КОПЫТА. Ну зачем же вы себя так ....», «Танец женщины-шкафа)) а где талия? Фигура мужика, хоть в общем и подтянутая», «Мне все чаще начинает казаться, что это не Анастасия Волочкова, и не ее страничка, а чья-то злая шутка.... Потому что этого не может быть, медийное лицо, светская львица, мать дочери известного отца, российская балерина даже не пенсии ПРОСТО НЕ МОЖЕТ ЭТОГО ТВОРИТЬ», — пишут шокированные фолловеры.

Фото: instagram

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