Зажигательные танцы и страстные поцелуи: в Сети появились первые видео со свадьбы Топалова и Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли вторую свадьбу в итальянском Соренто. Они расписались в октябре прошлого года, но тогда из-за беременности невесты большой праздник устроить не удалось.

Но теперь Влад и Регина повеселились от души. В интернете уже появились первые видео с их торжества, которые выложили гости.