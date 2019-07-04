Зажигательные танцы и страстные поцелуи: в Сети появились первые видео со свадьбы Топалова и Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли вторую свадьбу в итальянском Соренто. Они расписались в октябре прошлого года, но тогда из-за беременности невесты большой праздник устроить не удалось.
Но теперь Влад и Регина повеселились от души. В интернете уже появились первые видео с их торжества, которые выложили гости.
Регина мечтала о таком празднике, и он состоялся. Платье она выбирала долго и тщательно. В итоге телеведущая предстала перед друзьями и родными в нежном, легком и струящемся наряде. На видео муж с женой выглядят счастливыми – радостно танцуя и сливаясь в поцелуях.
Напомним, вскоре после регистрации брака у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын Миша. Родители души не чают в наследнике, берут его с собой в путешествия и на работу, наслаждаясь каждой минутой родительской жизни.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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