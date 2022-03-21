Зависимость от мнения мужа и никакой усталости: Ляйсан Утяшева поделилась секретами стрессоустойчивости

Ляйсан Утяшева — успешная телеведущая, жена и мама. Несмотря на огромное количество проектов, она всегда находит время на своих близких и на саму себя. Конечно, звезда сильно устает и не скрывает этого. В интервью для Hello Magazine она рассказала, как борется с переутомлением.

Главный секрет бодрости Ляйсан — это вдохновение, и больше всего ее вдохновляют люди. «Даже если я очень устала и думаю: «Так, у меня переработка, надо притормозить» — и в этот момент кто-то из команды вдруг присылает новую идею, я начинаю вникать в процесс и заряжаюсь. Если бы не было этих людей, с которыми я работаю, наверное, у меня бы не получилось эту свою многофункциональность проявлять. Конечно, иногда руки опускаются. Но приходишь в зал — и он лечит. Как лечила когда-то тренировка. Наверное, это мой личный код: чем больше я работаю, тем больше заряжаюсь», — рассказала ведущая.