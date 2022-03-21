Зависимость от мнения мужа и никакой усталости: Ляйсан Утяшева поделилась секретами стрессоустойчивости
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ляйсан Утяшева — успешная телеведущая, жена и мама. Несмотря на огромное количество проектов, она всегда находит время на своих близких и на саму себя. Конечно, звезда сильно устает и не скрывает этого. В интервью для Hello Magazine она рассказала, как борется с переутомлением.
Главный секрет бодрости Ляйсан — это вдохновение, и больше всего ее вдохновляют люди. «Даже если я очень устала и думаю: «Так, у меня переработка, надо притормозить» — и в этот момент кто-то из команды вдруг присылает новую идею, я начинаю вникать в процесс и заряжаюсь. Если бы не было этих людей, с которыми я работаю, наверное, у меня бы не получилось эту свою многофункциональность проявлять. Конечно, иногда руки опускаются. Но приходишь в зал — и он лечит. Как лечила когда-то тренировка. Наверное, это мой личный код: чем больше я работаю, тем больше заряжаюсь», — рассказала ведущая.
Утяшеву во всем поддерживает любимый муж. По ее словам, Павел всегда готов прийти ей на помощь. Звезда часто обращается к супругу за советом, когда ей нужно принять важное решение. Сама Ляйсан шутит, что даже зависима от мнения Воли. «Бывали ситуации, когда я загоралась каким-то предложением, а потом мы вместе обсуждали это, и в итоге я отказывалась. Пашка всегда дает очень мудрые советы. Причем он делает это так тонко, что я вроде остаюсь при своем, но в разговоре меняю мнение. Он умеет взглянуть на ситуацию с разных сторон, порой открывая мне глаза на какие-то вещи. И финальное решение мы принимаем сообща», — поделилась гимнастка.
В целом у Ляйсан Утяшевой сейчас очень плодотворный период. Она продолжает снимать выпуски для своего YouTube-канала, а также готовит новый танцевальный спектакль «Кармен». Постановка увидит свет уже в апреле.
Фото: Global Look Press