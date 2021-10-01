Завидный вдовец: что Шаляпин может получить в наследство от жены
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Фото: @shalyapin_official
Сейчас музыкант убит горем из-за смерти жены, однако теперь его, вероятно, можно будет назвать очень состоятельным вдовцом.
Как ранее стало известно, покойная супруга и владелица адвокатских контор с мужем подписали брачный контракт, согласно которому в случае развода ему ничего не достанется. Однако после смерти супруги муж может претендовать на часть ее имущества, бизнес и активы.
«Есть у Тани жилье в Канаде: несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале, а также шикарный автопарк», — ранее говорил друг Шаляпина Георгий Кирьянов в беседе с «КП».
Кроме того, как пишут в Telegram, ранее жена Шаляпина приобрела недвижимость в России и купила четыре квартиры стоимостью 72 миллиона рублей, все документы на которые были оформлены до смерти Татьяны.
Свое мнение по вопросу наследства высказал и звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с «Пятым каналом».
Он отметил, что в случае, если брак был зарегистрирован, Шаляпин действительно может претендовать на наследство.
«В случае, если у них был действительно официально зарегистрирован брак и не было завещания или в нем был указан Прохор, то в его жизни, возможно, наконец-то наступило бинго и он сам может являться завидным женихом».
При этом, по словам Жорина, радоваться музыканту пока рано.
«Часто бывает так, что выясняется, что кредитов больше, чем активов, либо информация о несметных богатствах не соответствовала действительности», — говорит адвокат.
Фото: Instagram Прохора Шаляпина