Завидный вдовец: что Шаляпин может получить в наследство от жены

Сейчас музыкант убит горем из-за смерти жены, однако теперь его, вероятно, можно будет назвать очень состоятельным вдовцом.

Как ранее стало известно, покойная супруга и владелица адвокатских контор с мужем подписали брачный контракт, согласно которому в случае развода ему ничего не достанется. Однако после смерти супруги муж может претендовать на часть ее имущества, бизнес и активы.

«Есть у Тани жилье в Канаде: несколько домов в Оттаве, особняк в Монреале, а также шикарный автопарк», — ранее говорил друг Шаляпина Георгий Кирьянов в беседе с «КП».

Кроме того, как пишут в Telegram, ранее жена Шаляпина приобрела недвижимость в России и купила четыре квартиры стоимостью 72 миллиона рублей, все документы на которые были оформлены до смерти Татьяны.