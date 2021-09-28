Завидный холостяк: разведенный Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes

Стоит отметить, что совсем недавно стало известно о расставании Илона Маска и его супруги, певицы Граймс, которая стала матерью его ребенка. Малыша с необычным именем пара будет воспитывать вместе – бывшие супруги решили остаться друзьями.

Отношения между Илоном и Клэр, как на самом деле зовут певицу Граймс, начались в 2018 году. В мае прошлого года у них родился сын, который стал шестым для Маска и первенцем для певицы. Сама Граймс младше своего избранника на 17 лет.