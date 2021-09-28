Завидный холостяк: разведенный Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Forbes
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Фото: Kim Shiflett/Global Look Press
Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира по версии Forbes. Об этом сообщается в рейтинге Forbes Real-Time.
Оказалось, что состояние Илона Маска составляет 203,4 миллиардов долларов. Ранее это почетное место занимал Джефф Безос, состояние которого оценили в 197,7 миллиардов долларов.
На третьем месте оказался генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $174,9 млрд, на четвертом - один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс с $131 млрд, а замыкает пятерку глава компании Facebook Марк Цукерберг, состояние которого составило $126 млрд.
Стоит отметить, что совсем недавно стало известно о расставании Илона Маска и его супруги, певицы Граймс, которая стала матерью его ребенка. Малыша с необычным именем пара будет воспитывать вместе – бывшие супруги решили остаться друзьями.
Отношения между Илоном и Клэр, как на самом деле зовут певицу Граймс, начались в 2018 году. В мае прошлого года у них родился сын, который стал шестым для Маска и первенцем для певицы. Сама Граймс младше своего избранника на 17 лет.