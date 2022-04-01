Завидный холостяк: почему в свои 39 Сергей Лазарев ни разу не был женат

В 2000-х Сергей Лазарев вел мероприятия в паре с Лерой Кудрявцевой. Поначалу звезды просто дружили, а потом у них завязался роман. Некоторые до сих пор не верят в правдивость этих отношений и считают, что любовь Кудрявцевой и Лазарева была лишь пиар-ходом.

«Мы были постоянно вдвоем. Я была правда влюблена. Красавчик, умничка. Не было договоренности пиариться, хотя многие об этом думают», — объясняла Кудрявцева.

Отношения закончились, но дружеские отношения звезды поддерживают до сих пор. Лера Кудрявцева вышла замуж за известного хоккеиста, а вот достоверных новостей о связях Лазарева больше не было. Певцу приписывали романы с Полиной Гагариной, Ани Лорак и Сантой Димопулос, но информация не подтвердилась. В 2015 году сам Сергей заявлял, что состоит в отношениях с человеком далеким от шоу-бизнеса. До сих пор неизвестно, сколько продлился этот роман.