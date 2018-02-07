Певица прилетела из Майами в Дюссельдорф и поделилась в блоге коротким видео.

Публикации в Instagram Наташи Королевой зачастую вызывают бурное обсуждение в Сети. Так, новое видео, опубликованное несколько часов в назад в блоге певицы, не стало исключением. Подписчики раскритиковали аутфит знаменитости, надевшей «все лучшее сразу».

«Только русские и украинские тёти так могут вырядиться в Европу», «Заведующая гастронома», «Старушенция», «Это что за бабушка?», «Шапокляк», «Зачем себя старить , в норке , и ещё в шапке из норке , выглядит как женщина 60 лет», «Боже , Наташа сними эту шапку , ты в ней лет на 20 старше выглядишь», «Что вы прям как кулёма престарелая нарядились», «Не одевайтесь так никогда и оттенок очков .. всё очень старит», «Я сначала думала Бабушка какая то в мехах», «Тетенька с рынка», — поупражнялись в остроумии подписчики. Однако, многочисленные поклонники певицы выступили в ее защиту и отметили, что далеко не каждая женщина сможет в 44 года продемонстрировать естественную красоту без макияжа и косметологического вмешательства.

А вам нравится этот образ Наташи Королевой?

Фото: instagram