logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Застали врасплох»: Владимир Меньшов отдал мошенникам 40 тысяч рублей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Владимир Меньшов не ожидал, что попадет в руки мошенников

Фото: Genrietta Peryan/ Global Look press
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Оскароносный режиссер рассказал, как доверился незнакомцам.

Мошенники ежедневно обманывают десятки людей. Попался на их удочку и Владимир Меньшов. Он рассказала, что ему на сотовый позвонил незнакомый мужчина представился сотрудником банка. В разговоре мошенник убедил режиссера перевести на указанный счет порядка 40 тысяч рублей. Владимир Валентинович сразу и не догадался, что его обманули. Глаза на произошедшее ему раскрыла супруга – актриса Вера Алентова, сообщает «СтарХит».

«Меня застали врасплох. Звонок раздался, когда ехал в машине. Какие-то люди представились сотрудниками банка и сказали, что с карты снимают деньги. Меня попросили набрать какие-то цифры, и я благополучно перевел им 40 тысяч рублей», — вспоминает режиссер.

Владимир Меньшов, по его признаниям, раньше не становился жертвой мошенников, так как всегда относится тщательно ко всему, что касается денег. И этот случай стал для него очень обидным.

«Неоднократно я останавливал Веру от подобных необдуманных поступков, а тут сам допустил ошибку. Очень досадно. Но такие люди умеют убеждать», — сокрушается актер и режиссер. Владимир Валентинович не скрывает, что он человек состоятельный и они с супругой на пенсии живут достойно. Но и при достатке он не любит тратить деньги впустую – покупает только продукты и книги.

«Большая часть денег уходит на продукты. А что мне еще нужно? Вещи мы почти не покупаем. Иногда покупаем книги тысячи на три в месяц», — рассказал Владимир Валентинович. В свободное время Владимир Меньшов предпочитает проводить дома с женой и внуками. Все вместе они смотрят новости и фильмы с участием дочери Юлии Меньшовой.

А вы когда-нибудь становились жертвой мошенников?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Genrietta Peryan

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Микро-шорты и ботфорты: в Сети обсуждают дерзкий образ 65-летней Любови Успенской на премии «ЖАРА Music Awards»
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
5-летняя дочь делает замечания Максиму Галкину: «Папа, не чуди, говори нормально»
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы