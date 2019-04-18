«Застали врасплох»: Владимир Меньшов отдал мошенникам 40 тысяч рублей

Мошенники ежедневно обманывают десятки людей. Попался на их удочку и Владимир Меньшов. Он рассказала, что ему на сотовый позвонил незнакомый мужчина представился сотрудником банка. В разговоре мошенник убедил режиссера перевести на указанный счет порядка 40 тысяч рублей. Владимир Валентинович сразу и не догадался, что его обманули. Глаза на произошедшее ему раскрыла супруга – актриса Вера Алентова, сообщает «СтарХит».
«Меня застали врасплох. Звонок раздался, когда ехал в машине. Какие-то люди представились сотрудниками банка и сказали, что с карты снимают деньги. Меня попросили набрать какие-то цифры, и я благополучно перевел им 40 тысяч рублей», — вспоминает режиссер.
Владимир Меньшов, по его признаниям, раньше не становился жертвой мошенников, так как всегда относится тщательно ко всему, что касается денег. И этот случай стал для него очень обидным.
«Неоднократно я останавливал Веру от подобных необдуманных поступков, а тут сам допустил ошибку. Очень досадно. Но такие люди умеют убеждать», — сокрушается актер и режиссер. Владимир Валентинович не скрывает, что он человек состоятельный и они с супругой на пенсии живут достойно. Но и при достатке он не любит тратить деньги впустую – покупает только продукты и книги.
«Большая часть денег уходит на продукты. А что мне еще нужно? Вещи мы почти не покупаем. Иногда покупаем книги тысячи на три в месяц», — рассказал Владимир Валентинович. В свободное время Владимир Меньшов предпочитает проводить дома с женой и внуками. Все вместе они смотрят новости и фильмы с участием дочери Юлии Меньшовой.
А вы когда-нибудь становились жертвой мошенников?
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Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Genrietta Peryan