«Застали врасплох»: Владимир Меньшов отдал мошенникам 40 тысяч рублей

Владимир Меньшов, по его признаниям, раньше не становился жертвой мошенников, так как всегда относится тщательно ко всему, что касается денег. И этот случай стал для него очень обидным.

«Неоднократно я останавливал Веру от подобных необдуманных поступков, а тут сам допустил ошибку. Очень досадно. Но такие люди умеют убеждать», — сокрушается актер и режиссер. Владимир Валентинович не скрывает, что он человек состоятельный и они с супругой на пенсии живут достойно. Но и при достатке он не любит тратить деньги впустую – покупает только продукты и книги.

«Большая часть денег уходит на продукты. А что мне еще нужно? Вещи мы почти не покупаем. Иногда покупаем книги тысячи на три в месяц», — рассказал Владимир Валентинович. В свободное время Владимир Меньшов предпочитает проводить дома с женой и внуками. Все вместе они смотрят новости и фильмы с участием дочери Юлии Меньшовой.

А вы когда-нибудь становились жертвой мошенников?

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Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Genrietta Peryan