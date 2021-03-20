Заслуженный артист СССР Евгений Нестеренко скончался от коронавируса

«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нем говорится, что Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)», — цитирует ТАСС Наталью.

Как стало известно, ранее певца госпитализировали с тяжелой формой COVID-19.

Евгений окончил строительный институт. но позже стал заниматься музыкой и поступил в Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В скором времени он стал популярным исполнителем.

Он исполнял концертные программы русской и зарубежной музыки, был первым исполнителем многих песен композитора Г.В. Свиридова, записал около 70 пластинок и дисков на отечественных и зарубежных фирмах грамзаписи, в том числе более 20 опер.

В 2000-м году Евгений Евгеньевич решил покинуть Россию — он уехал в Вену, где и прожил до последнего дня своей жизни.

«Вообще, любовь, как высшее состояние духа человека, это основная движущая сила и основное качество человека, которое его человеком и делает», — говорил артист журналистам Орфея.