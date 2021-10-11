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Зарплата меньше, чем у Бузовой: сколько получает Якубович за один выход на сцену театра
Стало известно, что народный артист России и популярный телеведущий Леонид Якубович получает за свою работу во МХАТе им. Горького гонорар, в несколько раз превышающей средний заработок театрального артиста. Но пока актер не может похвастаться зарплатой больше, чем у Ольги Бузовой, которая дебютировала на сцене в прошлом сезоне.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Nikolay Titov/Russian Look
72-летний Леонид Якубович в последнем театральном сезоне этого года задействован в семи постановках спектакля «Лавр» по мотивам произведения Евгения Водолазкина. На сайте Госзакупок опубликован договор между театром и ведущим, сообщает «7Дней». В нем указано, что за каждый спектакль артист получит 110 тыс рублей, а за все — 770 тыс.
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Можно предположить, что для актера такой величины это не слишком большие деньги. Но средняя зарплата работника театра составляет около 30 тыс рублей.
А также, гонорар Ольги Бузовой за роль артистки Кабаре в постановке «Чудесный грузин» выше, чем у Якубовича на 7 тыс рублей, и составляет 117 тыс.
Фото: Global Look Press
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