Зарплата меньше, чем у Бузовой: сколько получает Якубович за один выход на сцену театра

Можно предположить, что для актера такой величины это не слишком большие деньги. Но средняя зарплата работника театра составляет около 30 тыс рублей.

А также, гонорар Ольги Бузовой за роль артистки Кабаре в постановке «Чудесный грузин» выше, чем у Якубовича на 7 тыс рублей, и составляет 117 тыс.