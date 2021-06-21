Зарема Салихова нелестно высказалась о Виктории Боне: «Она загубила карьеру Веллитона»
Зарема Салихова познакомилась с Леонидом Федуном в 2005 году. С тех пор они неразлучны. Пара растит четверых детей (троих сыновей и дочь), которые, по версии Forbes, входят в число самых богатых наследников страны.
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Фото: Кадр программы
Зарема с детства увлекается футболом и многое в нем понимает. И так сложилось в ее жизни, что она связала судьбу с владельцем одного из самых успешных клубов «Спартак».
В интервью Ксении Собчак Зарема, которая обычно не дает интервью (ей это неинтересно, да и некогда), рассказала, как она влияет на решения о трансфере игроков, о выборе тренеров для команды и на другие ключевые моменты.
Зарема Салихова рассказала и о своих любимых игроках в команде, и о тренерах, с которыми ей было комфортно работать.
Также избранница Леонида Федуна призналась, что любовные отношения могут испортить карьеру успешным футболистам. Так, она рассказала, что Виктория Боня, встречавшаяся с игроком из Бразилии Веллитоном, стала причиной его профессионального краха.
«Виктория Боня в свое время встречалась с нашим любимым Веллитоном, который дважды становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. А после прихода в его жизнь Бони, которая старше его на 6 лет, он пошел по нисходящей. Она его по клубам таскала, после этого он выходил на поле и еле волочил ноги. Она ему карьеру загубила», — нелестно высказалась Салихова о Боне.
Также она рассказала, что другая любительница футбола Виктория Лопырева пыталась завоевать внимание Леонида Федуна.
«Перед играми "Спартака" Леонид очень переживает, он на своей волне. Однажды мы были на стадионе, я через два кресла от него. Идет Лопырева с подружкой. Подходит к Федуну и тычет ему в нос билетами: "Где мое место?". Леонид повернулся ко мне и спрашивает: "Что ей от меня надо?". Я ответила: "Она хочет сесть к тебе на колени!», — рассмеялась Зарема Салихова в беседе с Ксенией Собчак.
Фото и видео: кадры видео, Stupnikov Alexander/ Global Loook press
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