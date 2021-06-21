Зарема Салихова нелестно высказалась о Виктории Боне: «Она загубила карьеру Веллитона»

Зарема с детства увлекается футболом и многое в нем понимает. И так сложилось в ее жизни, что она связала судьбу с владельцем одного из самых успешных клубов «Спартак».

В интервью Ксении Собчак Зарема, которая обычно не дает интервью (ей это неинтересно, да и некогда), рассказала, как она влияет на решения о трансфере игроков, о выборе тренеров для команды и на другие ключевые моменты.

Зарема Салихова рассказала и о своих любимых игроках в команде, и о тренерах, с которыми ей было комфортно работать.

Также избранница Леонида Федуна призналась, что любовные отношения могут испортить карьеру успешным футболистам. Так, она рассказала, что Виктория Боня, встречавшаяся с игроком из Бразилии Веллитоном, стала причиной его профессионального краха.

«Виктория Боня в свое время встречалась с нашим любимым Веллитоном, который дважды становился лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. А после прихода в его жизнь Бони, которая старше его на 6 лет, он пошел по нисходящей. Она его по клубам таскала, после этого он выходил на поле и еле волочил ноги. Она ему карьеру загубила», — нелестно высказалась Салихова о Боне.