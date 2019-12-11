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Зара в мини и с декольте, Собчак в кожаных ботфортах и другие звезды на необычной ЗОЖ-вечеринке

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
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Зара

Фото: Пресс-служба

Гуру фитнеса и здорового питания Наташа Давыдова устроила самую грандиозную ЗОЖ-вечеринку по случаю своего дня рождения и запуска фитнес-приложения WELPS.

Поздравить популярного блогера пришли Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Юлианна Караулова, Зара, Мария Кравцова и многие другие. На вечеринке Наташа Давыдова развенчала миф о том, что ЗОЖ — это скучно, пресно и однообразно. Главная героиня вечера подготовила для своих гостей настоящую спортивную площадку и самое эффектное и вкусное ПП-меню: бургеры, пицца, десерты, закуски, коктейли и не только.

Фото: Пресс-служба

Зажигательные танцы под самые популярные хиты финалистов шоу «Песни на ТНТ» Боронину, AMCHI, SLAME и сеты от известных диджеев Щедрина и Orange добавляли драйва и заряжали гостей отличным настроением. Главным сюрпризом для всех присутствующих стало выступление группы «Мумий Тролль», все гости подпевали любимые песни вместе с Ильей Лагутенко и не покидали танцпол до завершения вечера.

Фото: пресс-служба

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