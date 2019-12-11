Зара в мини и с декольте, Собчак в кожаных ботфортах и другие звезды на необычной ЗОЖ-вечеринке

Поздравить популярного блогера пришли Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Юлианна Караулова, Зара, Мария Кравцова и многие другие. На вечеринке Наташа Давыдова развенчала миф о том, что ЗОЖ — это скучно, пресно и однообразно. Главная героиня вечера подготовила для своих гостей настоящую спортивную площадку и самое эффектное и вкусное ПП-меню: бургеры, пицца, десерты, закуски, коктейли и не только.