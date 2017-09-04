Зара получила предложение руки и сердца: «Он понимает, какой мне нужен человек»
В одном из недавних интервью Зара призналась, что получила предложение руки и сердца. Влюбленный мужчина трогательно признается в своих чувствах, готов взять на себя все заботы. Певица польщена таким вниманием, проблема лишь в том, что он — обычный ее поклонник.
«Мне пишет один водитель уже очень давно, наверное, около года уже. Он мне реально предлагает руку и сердце и такие смс-ки пишет! Он пересмотрел все мои интервью и уже понимает какой мне нужен человек по жизни. И считает это должен быть он», — рассказала Зара Ru.tv.
Долгое время артистка читала все сообщения, которые приходили на ее номер. Опасений личность мужчины не вызывала, звезду не смущала даже его профессия. К тому же вел себя он вполне разумно: не ждал у подъезда, после концертов, поездок. Однако ей пришлось прекратить обращать внимание на его попытки завоевать расположение.
Зара узнала, что мужчина получает уведомления о том, что она читает его послания, после чего зареклась этого не делать. В ее планы не входит знакомство с виртуальным воздыхателем. Он также предпочитала не отвечать на его сообщения в целях безопасности: певица беспокоится не только за свое благополучие, но и благополучие своих детей — семилетнего Даниила и пятилетнего Максима, которые родились в браке с Сергеем Ивановым.
Летом прошлого года Зара призналась, что рассталась с мужем. «Мы расторгли брак совсем недавно. Это было очень тяжелое решение для нас обоих, но его необходимо было принять. Хочу подчеркнуть — это было именно совместное решение», — прокомментировала тогда певица.
Фото: instagram, globallookpress