34-летняя Зара рассказала о влюбленном в нее мужчине.

В одном из недавних интервью Зара призналась, что получила предложение руки и сердца. Влюбленный мужчина трогательно признается в своих чувствах, готов взять на себя все заботы. Певица польщена таким вниманием, проблема лишь в том, что он — обычный ее поклонник.

«Мне пишет один водитель уже очень давно, наверное, около года уже. Он мне реально предлагает руку и сердце и такие смс-ки пишет! Он пересмотрел все мои интервью и уже понимает какой мне нужен человек по жизни. И считает это должен быть он», — рассказала Зара Ru.tv.

Долгое время артистка читала все сообщения, которые приходили на ее номер. Опасений личность мужчины не вызывала, звезду не смущала даже его профессия. К тому же вел себя он вполне разумно: не ждал у подъезда, после концертов, поездок. Однако ей пришлось прекратить обращать внимание на его попытки завоевать расположение.

Зара узнала, что мужчина получает уведомления о том, что она читает его послания, после чего зареклась этого не делать. В ее планы не входит знакомство с виртуальным воздыхателем. Он также предпочитала не отвечать на его сообщения в целях безопасности: певица беспокоится не только за свое благополучие, но и благополучие своих детей — семилетнего Даниила и пятилетнего Максима, которые родились в браке с Сергеем Ивановым.