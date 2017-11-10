В Москве состоялся премьерный показ нового анимационного фильма «Тайна Коко».

Вечером 16 ноября в кинозале ГУМа состоялся премьерный показ нового мультфильма производства Disney/Pixar «Тайна Коко». Первыми, кто пришел оценить новую работу известных мультипликаторов, стали Зара, Надежда Михалкова, Артем Королев, Вероника Фёдорова, Светлана Родина, Александр Терехов и другие знаменитости. Мультфильм гостям представила генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.

Мультфильм «Тайна Коко» рассказывает удивительную историю приключения двенадцатилетнего мальчика Мигеля, которому предстоит раскрыть семейную тайну столетней давности и устроить встречу родственников, какой еще никогда не бывало. Предлагаем вам оценить трейлер нового анимационного фильма.