Накануне, 5 июля, в ГУМе состоялся День мороженного

В этот день звезды отечественного шоу-бизнеса, такие как Ингеборга Дапкунайте, Валерий Меладзе, Зара, Елена Темникова, Валдис Пельш, Денис Клявер, Диана Гурцкая, Катя Шпица, братья Запашные и другие встали за прилавок у фонтана, продавая знаменитое на весь мир лакомство по специальной цене – по 25 рублей за стаканчик.

«Любая работа требует самоотдачи, поешь ли ты на сцене или продаешь мороженое. Я уже, кстати, наметил, что буду есть, когда сдам вахту: клубничное, шоколадное и ванильное. Решил себе не отказывать, ведь радую себя этим десертом редко, но сегодня особенный день, поэтому можно!», - рассказал Валерий Меладзе.

«Мы продаем самое вкусное мороженое в мире, которое только сегодня стоит всего 25 рублей. Работать было не сложно – в прошлом году уже стояла часа два за прилавком, так что опыт мороженщика есть. Да и вообще очень приятно продавать сладости. Если бы я сделала свой бренд мороженого, это было бы кокосовое! А для следующего года и Дня мороженого, в котором я с ребятами обязательно буду участвовать, у нас такая идея: в один стаканчик слоями укладывать несколько вкусов. Это будет хит!», - поделилась своим мнение Елена Темникова.

Отметим, что День ГУМовского мороженого вот уже второй год проходит совместно с Благотворительным фондом поддержки детей с особенностями развития «Я есть!» Егора Бероева и Ксении Алферовой. Все деньги, вырученные за продажу мороженного, перечисляются в фонд на программы по изменению отношения общества к особенным детям и реализацию проекта «Удивительный дом» — системы совместного и тренировочного проживания для выпускников детских домов-интернатов.

Фото: архивы пресс-службы