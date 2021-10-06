Запрет песен и угроза судом: из-за чего воссоединение t.A.T.u обернулось скандалом

Узнав о предстоящем масштабном мероприятии в свою честь, солистки коллектива принялись звонить звездам и отговаривать их от участия в шоу. Но концерт, над которым Галоян работал 2 года, должен состояться уже в ноябре, и, по словам автора песен, девушки никак не могут повлиять на это.

«Я лично общался с Леной, предлагал, но она как-то странно начала себя вести. Она говорила, мол, общайтесь с моим менеджером на эту тему. Она ни с того ни с сего начала говорить, что с ней не договорились, что трибьют незаконный, что она против всего этого, что нужно со всеми договариваться. Мы, конечно, были вообще в шоке и не поняли, что происходит. При этом у нас набрался пул из 25 артистов, которые с удовольствием приняли участие в создании материала», — рассказал Сергей Галоян «Собеседнику».

Узнав о том, что t.A.T.u. публично объявили о воссоединении группы, автор решил пойти на жесткие меры и запретить девушкам использовать написанные им хиты. А без них, вероятнее всего, солисток уже не ждет былой успех.

Несмотря на конфликт, Галоян и участницы группы в прошлом были хорошими знакомыми, и, вполне возможно, скандал удастся уладить. «Такая возможность есть, но маленькая. Я не знаю, что должно произойти, может, другой стороне стоит вести себя адекватнее. Ради денег даже самые важные для тебя люди готовы пойти на омерзительное предательство», — отметил Сергей.