Западные СМИ сообщили о беременности 20-летней Кайли Дженнер
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Новость о том, что младшая сестра Ким Кардашьян готовится впервые стать мамой облетела все западные СМИ.
Как сообщает портал Daily mail, 20-летняя звезда реалити-шоу Кайли Дженнер находится на четвертом месяце беременности и готовится подарить своему возлюбленному, 25-летнему рэперу Трэвису Скотту дочь.
Источник рассказал журналу People, что узнав о беременности, Кайли очень обрадовалась: «Это неожиданный, но счастливый поворот событий, который очень волнителен для Кайли».
Сама Дженнер эту информацию не подтвердила. Более того, в своем блоге она продолжает публиковать фото, демонстрируя идеально плоский живот.
Фото: instagram.com