Новость о том, что младшая сестра Ким Кардашьян готовится впервые стать мамой облетела все западные СМИ.

Как сообщает портал Daily mail, 20-летняя звезда реалити-шоу Кайли Дженнер находится на четвертом месяце беременности и готовится подарить своему возлюбленному, 25-летнему рэперу Трэвису Скотту дочь.

Источник рассказал журналу People, что узнав о беременности, Кайли очень обрадовалась: «Это неожиданный, но счастливый поворот событий, который очень волнителен для Кайли».

Сама Дженнер эту информацию не подтвердила. Более того, в своем блоге она продолжает публиковать фото, демонстрируя идеально плоский живот.

Фото: instagram.com