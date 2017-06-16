Папарацци обратили внимание на округлившийся живот актрисы

41-летняя актриса Риз Уизерспун беременна четвертым ребенком. К такому выводу пришли папарацци, запечатлевшие изменившуюся фигуру актрисы в черном слитном купальнике.

Свежие фото Риз в платье тоже подчеркивают изменения ее фигуры, несмотря на то, что Уизерспун старается носить одежду свободного кроя.

Риз Уизерспун

Сама актриса пока никаких комментариев по этому поводу не дает.

Риз Уизерспун

Напомним, Риз Уизерспун и ее супруг — агент по актерам Джим Тот — воспитывают троих детей: 17-летнюю Аву Элизабет и 13-летнего Дикона от первого брака актрисы с актером Райаном Филлиппом и 4-летнего сына Теннесси Джеймса от совместного брака.