Западные СМИ: Риз Уизерспун ждет четвертого ребенка!
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Папарацци обратили внимание на округлившийся живот актрисы
41-летняя актриса Риз Уизерспун беременна четвертым ребенком. К такому выводу пришли папарацци, запечатлевшие изменившуюся фигуру актрисы в черном слитном купальнике.
Свежие фото Риз в платье тоже подчеркивают изменения ее фигуры, несмотря на то, что Уизерспун старается носить одежду свободного кроя.
Сама актриса пока никаких комментариев по этому поводу не дает.
Напомним, Риз Уизерспун и ее супруг — агент по актерам Джим Тот — воспитывают троих детей: 17-летнюю Аву Элизабет и 13-летнего Дикона от первого брака актрисы с актером Райаном Филлиппом и 4-летнего сына Теннесси Джеймса от совместного брака.
Фото: eastnews.ru, globallookpress.com