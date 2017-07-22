Молодая жена Ивана Краско откровенно рассказала о любви и сексе

Сегодня 86-летний народный артист РФ Иван Краско и его молодая супруга стали гостями телепроекта «На самом деле», ведущим которого является Дмитрий Шепелев. Они поговорили о сложном детстве Натальи, ее приемной и биологической матери, а также о любви, сексе и детях. При упоминании этой темы публика затаила дыхание.

«Испытываете ли вы влечение к Ивану Ивановичу?» — задал нескромный вопрос Дмитрий. Наталья смутилась: «Я испытываю влечение, когда, допустим… Ну это очень интимный вопрос. Я могу сказать: "Да, я испытываю". Для меня любовь и страсть – это разные вещи, а влечение я отношу к страсти».

Секс не стоит на первом месте в семье. «Для меня занятия любовью, если так поставлен вопрос, это огромное искусство, и делать так, как делают очень многие люди, просто "обытовляя" это, меня раздражает…», — сообщила молодая жена актера. Но психолог усомнилась в правдивости слов «У нас с Иваном Ивановичем есть секс», сказанных героиней.

«Я подозреваю, что у Наташи был какой-то неприятный в этом смысле опыт. Вполне возможно, что она испытывает какое-то даже отвращение. Это вполне возможный вариант. Психологически. И Наталья совершенно права, когда говорит, что секс как потеха, наслаждение — это не акт деторождения, который происходит во всем животном мире в определенный срок, а не каждый день. В этом смысле я поддерживаю Наталью, и у нас нет этого пресловутого наслаждения друг другом в этом смысле», — объяснил умудренный опытом супруг, который знает, что Наталья не готова становиться матерью его детей из-за стесненных финансовых и бытовых условий.