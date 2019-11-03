«Занудный папаша»: Максим Галкин поделился архивным видео с детьми
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин сейчас находится на гастролях. Шоумен очень скучает по двойняшкам Лизе и Гарри и с удовольствием пересматривает старые видео с их участием. В своем блоге Максим поделился забавными видеокадрами с малышами и признался, что он «занудный папаша»: «Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю, что я довольно занудный папаша 😂 Алла как-то умудряется их воспитывать без излишнего ворчания».
«От них невозможно оторваться 😍», — прокомментировала Полина Гагарина.
«На мой взгляд, замечательный папаша))) и очень добрый!!!», «Ну так это же хорошо, дополняете друг друга в воспитании детишек!👍», «Когда чавкаешь - вкуснее 😂», «Главное, любящий!)», «Да вы же замечательный Папа!», «Повезло деткам...такие классные родители!!!👍😁», «На этих детей смотреть просто одно удовольствие! И очаровательные, и забавные и очень воспитанные!», «Алла Борисовна замечательная мама, вырастила прекрасную дочь, воспитывает малышей, которые будут хорошими людьми», «Если вы занудный папаша, то остальные супер занудные», — обсуждают подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!