«Занудный папаша»: Максим Галкин поделился архивным видео с детьми

Максим Галкин сейчас находится на гастролях. Шоумен очень скучает по двойняшкам Лизе и Гарри и с удовольствием пересматривает старые видео с их участием. В своем блоге Максим поделился забавными видеокадрами с малышами и признался, что он «занудный папаша»: «Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю, что я довольно занудный папаша 😂 Алла как-то умудряется их воспитывать без излишнего ворчания».