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«Занудный папаша»: Максим Галкин поделился архивным видео с детьми

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram Максима Галкина

Шоумен скучает по шестилетним двойняшкам Лизе и Гарри.

Максим Галкин сейчас находится на гастролях. Шоумен очень скучает по двойняшкам Лизе и Гарри и с удовольствием пересматривает старые видео с их участием. В своем блоге Максим поделился забавными видеокадрами с малышами и признался, что он «занудный папаша»: «Я на гастролях, пересматриваю домашние записи и понимаю, что я довольно занудный папаша 😂 Алла как-то умудряется их воспитывать без излишнего ворчания».

«От них невозможно оторваться 😍», — прокомментировала Полина Гагарина. 

«На мой взгляд, замечательный папаша))) и очень добрый!!!», «Ну так это же хорошо, дополняете друг друга в воспитании детишек!👍», «Когда чавкаешь - вкуснее 😂», «Главное, любящий!)», «Да вы же замечательный Папа!», «Повезло деткам...такие классные родители!!!👍😁», «На этих детей смотреть просто одно удовольствие! И очаровательные, и забавные и очень воспитанные!», «Алла Борисовна замечательная мама, вырастила прекрасную дочь, воспитывает малышей, которые будут хорошими людьми», «Если вы занудный папаша, то остальные супер занудные», — обсуждают подписчики.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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