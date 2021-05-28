Замужество с другом детства и борьба с раком: как выглядит и чем живет первая леди Сирии Асма Асад

Асма Фаваз аль-Ахрас родилась в августе 1975 года в Лондоне. Ее семья была выходцем из Сирии. Отец первой леди был известным кардиологом, а мать работала первым секретарем сирийского посольства в столице Великобритании. Родители вели светский образ жизни и в том же русле воспитывали дочь.

В те годы Сирией руководил отец Башара — Хавез Асад. Он создал светское государство и боролся с религиозным экстремизмом.

Асма росла примерной девушкой, она не попадала в скандалы, хотя жизнь ее была обеспеченной и сейчас таких людей называют «золотой» молодежью. В интервью Асма Асад не рассказывает о своей юности. Поэтому сведений о том периоде ее жизни не так уж и много. Хотя, если бы она была некогда вовлечена в то, что могло бы испортить ее репутацию сейчас, это б непременно всплыло благодаря стараниям недоброжелателей.

Будущая жена президента Сирии окончила лондонскую школу для девочек, затем — Королевский колледж Лондонского университета, получив диплом с отличием в области компьютерных технологий и французской литературы.