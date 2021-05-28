Замужество с другом детства и борьба с раком: как выглядит и чем живет первая леди Сирии Асма Асад
26 мая 2021 года в Сирии прошли очередные президентские выборы. На них победу с результатом 95,1% голосов одержал действующий глава государства Башар Асад. На избирательные участки он пришел с красавицей супругой Асмой, которая уже 20 лет является его опорой, музой и главным советником.
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Фото: East News
Несколько месяцев назад Башар и Асма Асад отметили 20-летнюю годовщину со дня свадьбы. Но знакомы супруги намного дольше — с самого детства.
Фото: Кадр видео
Асма Фаваз аль-Ахрас родилась в августе 1975 года в Лондоне. Ее семья была выходцем из Сирии. Отец первой леди был известным кардиологом, а мать работала первым секретарем сирийского посольства в столице Великобритании. Родители вели светский образ жизни и в том же русле воспитывали дочь.
В те годы Сирией руководил отец Башара — Хавез Асад. Он создал светское государство и боролся с религиозным экстремизмом.
Асма росла примерной девушкой, она не попадала в скандалы, хотя жизнь ее была обеспеченной и сейчас таких людей называют «золотой» молодежью. В интервью Асма Асад не рассказывает о своей юности. Поэтому сведений о том периоде ее жизни не так уж и много. Хотя, если бы она была некогда вовлечена в то, что могло бы испортить ее репутацию сейчас, это б непременно всплыло благодаря стараниям недоброжелателей.
Будущая жена президента Сирии окончила лондонскую школу для девочек, затем — Королевский колледж Лондонского университета, получив диплом с отличием в области компьютерных технологий и французской литературы.
Асма Фаваз аль-Ахрас строила карьеру в финансовой сфере, сменив несколько постов в британских представительствах крупнейших банков мира.
Фото: Getty Images
В 2000 году Асма вернулась в Сирию. И тому была причина. Она бросила карьеру ради любимого мужчины: Башара Асада, сына действующего президента Сирии. В одном из интервью супруги Асад обмолвились, что были знакомы с детства — их семьи поддерживали отношения. Иногда Асма и Башар даже проводили каникулы вместе. К тому же нынешний глава Сирии — офтальмолог по образованию — проходил в Лондоне множество стажировок (под псевдонимом). Не исключено, что молодые люди могли пересекаться и в то время, но об этом история умалчивает.
Фото: East News
К тому же в 2000-м скончался президент Сирии, отец Башара, и ему нужна была поддержка. Он не собирался занимать пост отца после его ухода. Но старший брат, которого с детства готовили к роли главы государства, погиб в ДТП за несколько лет до этого. В июле того же года Башар Асад стал новым главой государства, а через полгода женился на Асме.
По прошествии многих лет первая леди Сирии говорит, что для нее супруг остался все тем же надежным и добрым человеком, какого она знала задолго до того, как он получил свой пост.
И вот уже на протяжение двадцати лет к чете Асад приковано внимание всего мира: к нему —из-за политической деятельности, к ней — из-за ее красоты, силы духа и гуманитарной работы.
Фото: East News
Несмотря на активную деятельность, Асма всегда старалась быть позади мужа — в его тени. Каждое ее появление на совместных с супругом (а теперь уже часто и без него) снимках вызывает одновременно и восторг и критику. Асму хвалят за утонченный вкус, за стильные стрижки и умеренное пользование косметикой, что нехарактерно для мусульманских женщин. И в то же время сторонники религиозных взглядов попрекают ее за откровенные наряды (часто она носит платья выше колен и брюки), открытую шею и появление на публике без платка.
Часто Асму сравнивают с британской принцессой Дианой и с королевой Иордании Ранией — тоже знатной красавицей.
Фото: East News
И все же недавно Асме Асад пришлось надеть платок — не по своей воле. В августе 2018 года Асме диагностировали рак груди на ранней стадии. 43-летнюю первую леди Сирии сразу же госпитализировали. Она прошла несколько курсов химиотерапии, после чего ей провели успешную успешную операцию по удалению опухоли. И все время лечения Асма Асад покрывала голову.
Фото: Кадр видео
В августе 2019-го администрация президента Сирии сообщила, что первая леди успешно поборола болезнь. Асма признавалась, что лечение ее сильно вымотало, но справиться с недугом ей помогли поддержка мужа и детей.
Асма Асад восстановила силы после болезни и продолжила свою активную деятельность — общественную и благотворительную. Но на первом месте у нее стоит семья и трое детей. У Асадов два сына и дочь: 20- летний Хафез, 18-летняя Зейн и 17-летний Карим.
«Я, как и любая мать в этом мире, желаю, чтобы у всех детей, и у моих тоже, была спокойная мирная жизнь. Чтобы они могли учиться, развиваться и имели возможность строить счастливую жизнь у себя на родине, в Сирии», — говорит она.
За 20 лет на посту первой леди Асма доказала, что она не только преданная женой и лучшая мать, но и образец восточной женщины, объединяющей национальные и европейские черты.
Фото и видео: East News, Getty Images, RT, телеканал «Мир»? «Россия 1»
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