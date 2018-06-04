«Замуж за Бузову»: названы имена первых кандидатов в избранники телеведущей

Съемки нового телешоу «Замуж за Бузову» в самом разгаре. По информации Super.ru действие шоу будет разворачиваться в самых красивых и романтичных местах Италии — Риме, Неаполе, Тоскане, Вероне. Недавно стали известны имена первых претендентов на руку и сердце 32-летней Ольги Бузовой. По информации источников, в шоу примет участие миллионер Евгений Назаров. На днях криптопредпринимателю и успешному бизнес-тренеру исполнился 31 год.
Кроме того, среди участников значится владелец сыроварни «Лебедия» Денис Лебедев.
Стоит отметить, что на днях Ольга оставила загадочную подпись под фото в Instagram: «Вряд ли я это скажу тебе в глаза ... поэтому оставлю это здесь 💬 Я соскучилась». Неужели кто-то из потенциальных вторых половинок поющей телеведущей уже завоевал ее сердце?
Фото: instagram