Под влиянием Навки: Песков c детьми и внучкой устроили заезд на коньках, держась за руки
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Фото: Instagram @lisa_peskova
23-летняя Лиза в компании Дмитрия Пескова, брата Николая и его дочери посетила ГУМ-каток, расположенный на Красной площади в центре Москвы, куда в праздничные каникулы спешит попасть каждый житель столицы, чтобы зарядиться еще на растерявшим своей значимости новогодним настроением.
«Встала сегодня первый раз за 10 лет на коньки», — поделилась впечатлениями Лиза. Хотя за время долгого перерыва она держится на льду не так уверенно, как ее отец-политик. И это не удивительно, ведь Песков женат на знаменитой фигуристке Татьяне Навке.
Обычным заездом на коньках времяпрепровождение семейство не ограничилось. Лиза также отметила, что они поели соски в тесте и пончики, которые продают на ярмарке неподалеку от прославленного катка. «Незабываемые моменты», — заключила она.
Дочь Лиза появилась у Дмитрия Пескова за годы брака с Екатериной Солоцинской. Также у пары есть двое сыновей — Мик и Дени. Это был второй брак пресс-секретаря Президента России. Первую в своей жизни свадьбу он сыграл с Анастасией Буденной — у них есть общий сын Николай.
На данный момент Песков женат на фигуристке Татьяне Навке. Они воспитывают общую дочь Надю.
Фото: Instagram, Global Look press