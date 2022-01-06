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Под влиянием Навки: Песков c детьми и внучкой устроили заезд на коньках, держась за руки

Дочь пресс-секретаря Президента РФ Лиза Пескова опубликовала в своем аккаунте в Instagram видеоролик, на котором она в семейном кругу посетили каток в центре Москвы
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий и Лиза Песковы

Фото: Instagram @lisa_peskova

23-летняя Лиза в компании Дмитрия Пескова, брата Николая и его дочери посетила ГУМ-каток, расположенный на Красной площади в центре Москвы, куда в праздничные каникулы спешит попасть каждый житель столицы, чтобы зарядиться еще на растерявшим своей значимости новогодним настроением.

«Встала сегодня первый раз за 10 лет на коньки», — поделилась впечатлениями Лиза. Хотя за время долгого перерыва она держится на льду не так уверенно, как ее отец-политик. И это не удивительно, ведь Песков женат на знаменитой фигуристке Татьяне Навке.

Обычным заездом на коньках времяпрепровождение семейство не ограничилось. Лиза также отметила, что они поели соски в тесте и пончики, которые продают на ярмарке неподалеку от прославленного катка. «Незабываемые моменты», — заключила она.

Дочь Лиза появилась у Дмитрия Пескова за годы брака с Екатериной Солоцинской. Также у пары есть двое сыновей — Мик и Дени. Это был второй брак пресс-секретаря Президента России. Первую в своей жизни свадьбу он сыграл с Анастасией Буденной — у них есть общий сын Николай.

На данный момент Песков женат на фигуристке Татьяне Навке. Они воспитывают общую дочь Надю.

Фото: Instagram, Global Look press

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