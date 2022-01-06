Под влиянием Навки: Песков c детьми и внучкой устроили заезд на коньках, держась за руки

23-летняя Лиза в компании Дмитрия Пескова, брата Николая и его дочери посетила ГУМ-каток, расположенный на Красной площади в центре Москвы, куда в праздничные каникулы спешит попасть каждый житель столицы, чтобы зарядиться еще на растерявшим своей значимости новогодним настроением.

«Встала сегодня первый раз за 10 лет на коньки», — поделилась впечатлениями Лиза. Хотя за время долгого перерыва она держится на льду не так уверенно, как ее отец-политик. И это не удивительно, ведь Песков женат на знаменитой фигуристке Татьяне Навке.

Обычным заездом на коньках времяпрепровождение семейство не ограничилось. Лиза также отметила, что они поели соски в тесте и пончики, которые продают на ярмарке неподалеку от прославленного катка. «Незабываемые моменты», — заключила она.