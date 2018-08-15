Заметно постройневшая Ксения Собчак снова надела свадебное платье

Сегодня подписчикам блога Ксении Собчак есть что обсудить. Телеведущая, журналист и начинающий политик продемонстрировала отличную физическую форму, а позже — предстала перед поклонниками в свадебном платье.
«Пришло Время Перемен! Готовлюсь!!!», — интригует звезда.
Фанаты гадают, что именно означает эта фраза и этот наряд. Тем временем в разделе «сториз» Instagram Ксения вовсю зажигет с такими же нарядными подругами.
А с утра — была замечена на пробежке по набережной с мужем и друзьями, среди которых оказался популярный певец Дмитрий Маликов.
Фото: instagram