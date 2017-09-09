Певица опубликовала в Instagram летний кадр

Веру Брежневу по праву можно назвать одной из самых красивых певиц на отечественной эстраде. В свои 35 она выглядит ровесницей 16-летней дочери.

Несколько часов назад в блоге популярной певицы появился новый кадр, демонстрирующий изящные линии фигуры знаменитости. «Когда мерзну, смотрю на фото, где было тепло... но еще пару дней и.... #Сочи #новаяволна #скоро», — подписала снимок Вера.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Сен 9 2017 в 1:27 PDT

Восхищенные фолловеры осыпали певицу комплиментами: «Настоящий пример женственности и красоты! Я восхищаюсь!», «Какая же красотулечка», «Верочка, как же вы шикарны», «красивая и топик шикарной!!», «Всегда получаю эстетическое наслаждение,просматривая все Ваши фото в Инстаграм», «Вера,какая же вы красотка,пример для всех,идеал мой!!!»

Напомним, недавно стало известно, что Вера Брежнева станет ведущей нового музыкального шоу «Успех» на телеканале СТС. Этот проект для тех, кто не потерял веру в себя и свой певческий талант и готов бороться за победу без участия продюсеров.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)