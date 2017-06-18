В глазах многих людей Глюкоза является идеальной домохозяйкой, мамой двоих замечательных девочек, примерной женой и сторонницей здорового образа жизни.

Но, как призналась сама певица, у нее, как и у любого человека, есть свои вредные привычки. Именно об этом Наталья Чистякова-Ионова решила поговорить со своими фанатами. «Давно хотела обсудить с вами тему вредных привычек, и вообще, как вы думаете, считаются ли привычки, о которых будем говорить, вредными? Я человек открытый, и если уж грешу, то не особо скрываю и (почти) не имею скелетов в шкафу (даже не спорьте, они есть у всех). Но, как известно, даже у луны есть обратная сторона, и я, естественно, не исключение», — начала она.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Авг 9 2017 в 1:43 PDT

«Допустим, меня всегда преследует сигарета, и каждый раз я бросаю курить, когда беременею. После этого ещё четыре года не курю. Первая моя сигарета случилась в 13 лет, и тогда появилось слово-маячок "Аптека", которое мы произносим до сих пор, когда появляется желание взяться за сигарету. Потом я познакомилась со своим мужем, который был категорически против курения, и я от него, естественным образом, этот факт скрывала (хотя он временами спрашивал, почему от меня пахнет сигаретами, но это было не особо навязчиво). Но он был не первым моим "противником"», — поделилась артистка. Но с вредной привычкой Глюкозы пытался бороться не только ее муж, но и мама: «С курением все время боролась моя мама, кроме того, что оно вредило здоровью, так еще и наносило ущерб семейному бюджету. Я все время прожигала пуховики! Бывалые знают, что курят обычно за школой, я также выходила курить на улицу, и если шли какие-то учителя, то мы прятали руки в рукава, и они, как вы могли догадаться, дымились. Поэтому у меня все время был прожжен рукав изнутри».

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Авг 7 2017 в 11:44 PDT

О том, как ей удалось бросить курить, Наталья тоже поведала подписчикам. По ее словам, в какой-то момент она просто перестала получать удовольствие от этого, потому что ее преследовало ощущение школьных лет. «Ты опять начинаешь скрывать, оправдываться и сочинять на ходу. То есть чтобы от этих вредных привычек "кайфовать", их нужно делать открыто и без зазрения совести, мне же нужно было за три часа зажевать, чистить зубы, палочкой держать сигареты, но, друзья, девятый класс давно окончен, и пора взрослеть», — поделилась она.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Июн 18 2017 в 12:22 PDT