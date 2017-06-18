«Закурить или забеременеть?»: Глюкоза о своей многолетней борьбе с вредной привычкой
Но, как призналась сама певица, у нее, как и у любого человека, есть свои вредные привычки. Именно об этом Наталья Чистякова-Ионова решила поговорить со своими фанатами.
«Давно хотела обсудить с вами тему вредных привычек, и вообще, как вы думаете, считаются ли привычки, о которых будем говорить, вредными? Я человек открытый, и если уж грешу, то не особо скрываю и (почти) не имею скелетов в шкафу (даже не спорьте, они есть у всех). Но, как известно, даже у луны есть обратная сторона, и я, естественно, не исключение», — начала она.
«Допустим, меня всегда преследует сигарета, и каждый раз я бросаю курить, когда беременею. После этого ещё четыре года не курю. Первая моя сигарета случилась в 13 лет, и тогда появилось слово-маячок "Аптека", которое мы произносим до сих пор, когда появляется желание взяться за сигарету. Потом я познакомилась со своим мужем, который был категорически против курения, и я от него, естественным образом, этот факт скрывала (хотя он временами спрашивал, почему от меня пахнет сигаретами, но это было не особо навязчиво). Но он был не первым моим "противником"», — поделилась артистка.
Но с вредной привычкой Глюкозы пытался бороться не только ее муж, но и мама: «С курением все время боролась моя мама, кроме того, что оно вредило здоровью, так еще и наносило ущерб семейному бюджету. Я все время прожигала пуховики! Бывалые знают, что курят обычно за школой, я также выходила курить на улицу, и если шли какие-то учителя, то мы прятали руки в рукава, и они, как вы могли догадаться, дымились. Поэтому у меня все время был прожжен рукав изнутри».
О том, как ей удалось бросить курить, Наталья тоже поведала подписчикам. По ее словам, в какой-то момент она просто перестала получать удовольствие от этого, потому что ее преследовало ощущение школьных лет.
«Ты опять начинаешь скрывать, оправдываться и сочинять на ходу. То есть чтобы от этих вредных привычек "кайфовать", их нужно делать открыто и без зазрения совести, мне же нужно было за три часа зажевать, чистить зубы, палочкой держать сигареты, но, друзья, девятый класс давно окончен, и пора взрослеть», — поделилась она.
После этого Глюкоза приняла взрослое решение — поговорить с мужем и обсудить эту проблему.
«Реакция Саши была ожидаема - он обалдел, но больше всего его поразило то, как я это скрывала (мотивирует, конечно, когда человек только на здоровом питании), а потом я забеременела вторым ребёнком. Родила. И вот сейчас я как раз и нахожусь на распутье: закурить или забеременеть. Мне кажется, у меня получается одерживать победы над собой, по крайней мере, я очень стараюсь, но хотелось бы, конечно, сократить до минимума эту сторону жизни», — заключила Наталья.
Фото: instagram