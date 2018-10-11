«Закупаются»: Галкин показал фото Пугачевой с сыном в простом супермаркете

На днях в Сети появилось любопытное фото — Алла Борисовна Пугачева лично катит обычную тележку из супермаркета, в которой сидит ее довольный маленький сын Гарри. Оказалось, этот снимок был сделан поклонниками звезды исподтишка. Супруг Примадонны Максим Галкин решил поделиться своими мыслями по этому поводу, выложив фото в Instagram.

«Закупаются) Вчера Алла с Гариком были в магазине — их кто-то сфотографировал. Поклонники Аллы опубликовали у себя в аккаунтах. Куда бы жена ни пошла — обязательно кто-нибудь сделает фотоотчет) В неведении не останешься», — шутливо посетовал Галкин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).