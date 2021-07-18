Закрытие Каннского кинофестиваля: Розамунд Пайк, Тильда Суинтон и другие звезды на красной дорожке
На протяжении всего мероприятия, которое продолжалось 11 дней, мы наблюдали множество роскошных выходов звезд разной величины. Со времени начала пандемии Каннская дорожка получилась одной из самых красивых и торжественных.
Закрытие фестиваля посетили Шэрон Стоун, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол, Розамунд Пайк, Адель Экзаркопулос, Мелани Лорани и многие другие.
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Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency
Звездой вечера несомненно стала 63-летняя Шерон Стоун, которая блистала в белом платье в пол с серебристым корсетом от Dolce & Gabbana. Актриса появилась на фестивале вместе с сыном Роэном, но на красной дорожке решила пройтись одна.
Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency
Звезда фильма «Исчезнувшая» Розамунд Пайк в роскошном красном платье Dior. Верх наряда выполнен в форме воздушного сердца. Звезда дополнила образ ярким маникюром и натуральным макияжем.
Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency
Председатель жюри культовый режиссер Спайк Ли любит эпатировать публику необычными выходами. В этот раз знаменитость облачился в цветной костюм в абстрактном стиле, дополнив его кроссовками, кепкой и яркими очками.
Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency
Член жюри фестиваля и сестра актера Джейка Джилленхола Мэгги Джилленхол блистала на закрытии в платье Gucci с длинной ярко-красной юбкой и атласным верхом.
Фото: Simone Comi/Keystone Press Agency
Победители на фестивале распределились следующим образом:
«Золотая пальмовая ветвь»: «Титан» Джулии Дюкорно,
Гран-при: «Герой» Асгара Фархади, Лучшая женская роль: Рената Рейнсв, «Худший человек на свете» Лучшая мужская роль: Калеб Лэндри, «Нитрам» Лучший режиссер: Леос Каракс, «Аннетт» Лучший сценарий: Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ, «Сядь за руль моей машины».
Фото и видео: Simone Comi/Keystone Press Agency
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