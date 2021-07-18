Закрытие Каннского кинофестиваля: Розамунд Пайк, Тильда Суинтон и другие звезды на красной дорожке

На протяжении всего мероприятия, которое продолжалось 11 дней, мы наблюдали множество роскошных выходов звезд разной величины. Со времени начала пандемии Каннская дорожка получилась одной из самых красивых и торжественных.

Закрытие фестиваля посетили Шэрон Стоун, Спайк Ли, Мэгги Джилленхол, Розамунд Пайк, Адель Экзаркопулос, Мелани Лорани и многие другие.