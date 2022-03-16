Закоренелый холостяк или одиночка с разбитым сердцем: Бурунов раскрыл подробности личной жизни
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Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press
45-летний Сергей Бурунов является одним из самых востребованных актеров в стране. Вокруг личной жизни звезды ходит много слухов. Сергею часто приписывают романы с коллегами. Он же говорит, что из-за плотного графика на дела амурные времени просто нет. СМИ сводили Бурунова с Мариной Зудиной, Нонной Гришаевой и Анной Уколовой. Сам актер эти слухи никогда не комментировал. «Эта тема является табуированной, простите», — коротко отвечал звезда сериала «Полицейский с Рублевки».
Артист ведет достаточно закрытый образ жизни и редко отвечает на личные вопросы. Известно, что он ни разу не был женат и детей у него нет. Сам Сергей связывает свое одиночество с тем, что в молодости пережил неудачный опыт романтических отношений и теперь боится повторения сценария.
Бурунов не скрывает, что некоторые отечественные актрисы вызывают у него симпатию. Идеал женщины для него — Светлана Ходченкова, сообщает «Пятый канал». В ней Сергей видит сочетание двух прекрасных качеств: ума и красоты.
В последнее время телезвезду стали часто видеть в компании помощницы Анны Сайфулиной. Сам артист комментирует это так: «Она ведьма. Нет, она меня не околдовала, не буду ничего говорить. Она просто ведьма». Слухи об их романе далеко небезосновательные. В прошлом году Сергей и Анна не отходили друг от друга на «Кинотавре», нежно обнимались и даже заселились в один номер.
Бурунов не отрицает, что когда-нибудь женится. Правда, он обязательно заключит с избранницей брачный договор, так как в сказочную любовь до гроба актер не верит.
Фото: Global Look Press