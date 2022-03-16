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Закоренелый холостяк или одиночка с разбитым сердцем: Бурунов раскрыл подробности личной жизни

Личная жизнь актера вызывает бурный интерес публики и прессы. Сергей Бурунов рассказал, какие женщины его привлекают, почему он не спешит связывать себя узами брака, правда ли, что он закрутил роман со своим директором Анастасией Сайфулиной, и многое другое.
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Слайд, который
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов

Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press

45-летний Сергей Бурунов является одним из самых востребованных актеров в стране. Вокруг личной жизни звезды ходит много слухов. Сергею часто приписывают романы с коллегами. Он же говорит, что из-за плотного графика на дела амурные времени просто нет. СМИ сводили Бурунова с Мариной Зудиной, Нонной Гришаевой и Анной Уколовой. Сам актер эти слухи никогда не комментировал. «Эта тема является табуированной, простите», — коротко отвечал звезда сериала «Полицейский с Рублевки».

Артист ведет достаточно закрытый образ жизни и редко отвечает на личные вопросы. Известно, что он ни разу не был женат и детей у него нет. Сам Сергей связывает свое одиночество с тем, что в молодости пережил неудачный опыт романтических отношений и теперь боится повторения сценария.

Бурунов не скрывает, что некоторые отечественные актрисы вызывают у него симпатию. Идеал женщины для него — Светлана Ходченкова, сообщает «Пятый канал». В ней Сергей видит сочетание двух прекрасных качеств: ума и красоты.

В последнее время телезвезду стали часто видеть в компании помощницы Анны Сайфулиной. Сам артист комментирует это так: «Она ведьма. Нет, она меня не околдовала, не буду ничего говорить. Она просто ведьма». Слухи об их романе далеко небезосновательные. В прошлом году Сергей и Анна не отходили друг от друга на «Кинотавре», нежно обнимались и даже заселились в один номер.

Бурунов не отрицает, что когда-нибудь женится. Правда, он обязательно заключит с избранницей брачный договор, так как в сказочную любовь до гроба актер не верит.

Фото: Global Look Press

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