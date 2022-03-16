Закоренелый холостяк или одиночка с разбитым сердцем: Бурунов раскрыл подробности личной жизни

45-летний Сергей Бурунов является одним из самых востребованных актеров в стране. Вокруг личной жизни звезды ходит много слухов. Сергею часто приписывают романы с коллегами. Он же говорит, что из-за плотного графика на дела амурные времени просто нет. СМИ сводили Бурунова с Мариной Зудиной, Нонной Гришаевой и Анной Уколовой. Сам актер эти слухи никогда не комментировал. «Эта тема является табуированной, простите», — коротко отвечал звезда сериала «Полицейский с Рублевки».

Артист ведет достаточно закрытый образ жизни и редко отвечает на личные вопросы. Известно, что он ни разу не был женат и детей у него нет. Сам Сергей связывает свое одиночество с тем, что в молодости пережил неудачный опыт романтических отношений и теперь боится повторения сценария.