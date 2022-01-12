«Заклевали меня»: сделавшая аборт дочь Турецкого ответила хейтерам

Наталья Турецкая была вынуждена оправдываться перед всеми подписчиками. Девушка записала серию сториз, в которых рассказала, что решение далось ей нелегко, но у нее есть еще двое детей и она не готова посвятить всю себя заботе над особенным ребенком. Она назвала аборт не убийством, а спасением.

«Я настолько раздавлена и угнетена морально. Заклевали меня за мое решение, пытаетесь очернить меня во всех смыслах. Я три года лечилась от бесплодия, показывала эти шаги в блоге, делилась успехами, поддерживала других, кто в таком же положении. Далее мы выбрали путь ЭКО, но случилось то, что случилось. Кто это мог предвидеть? Мне потребовалось время, чтобы перепроверить диагноз всеми возможными способами, разве не для этого существуют обследования? И что надо было сделать? Держать подписчиков за идиотов, обмануть всех про замершую беременность, про выкидыш? А может, надо было подушку пристегивать вместо живота или родить, лишь бы не осудили?!» — гневается на поклонников Турецкая.