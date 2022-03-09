«Захотелось перемен»: беременная Валерия Ивлева перекрасилась и нарастила волосы
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @valeriya__ivleva
Журналистка Валерия Ивлева довольно активно делится с поклонниками фактами из личной и повседневной жизни. Девушка рассказывает о своих бьюти-процедурах и показывает результаты походов в салоны красоты. Жена Константина Ивлева часто наращивает волосы и прибегает к услугам косметологии. Девушка продолжает это делать, даже будучи беременной, за что ее осыпают нелицеприятными комментариями недоброжелатели. На этот раз Валерия поделилась с подписчиками сменой имиджа. Ивлева призналась, что захотела перемен. Просидев целый день в салоне, она перекрасила волосы в более темный оттенок и нарастила длину, чтобы придать объем.
Фото: Instagram @valeriya__ivleva
Поклонники негодуют: как можно провести неактивный день беременной девушке, да еще и покрасить волосы?! Валерия привыкла к хейту со стороны аудитории. На этот раз девушка ответила достаточно резко: «Девочки, избавьте меня от этих предрассудков! Краситься или нет, пить ли вино, носить ли стринги, подстригать ли ногти и волосы, спать на спине… Перечислять можно бесконечно. Это выбор каждой лично! И рекомендации лечащего врача! Все, что я делаю, я считаю разрешенным. Также обсуждаю это с моим врачом».
В итоге беременная Ивлева осталась довольна новым образом: «Стала я вот такая темненькая, красивенькая». Девушка умеет с юмором подходить не только к негативным комментариям, но и к себе. Валерия назвала себя «русалчатым колобочком».
Фото и видео: Instagram, Passion.ru