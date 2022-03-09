«Захотелось перемен»: беременная Валерия Ивлева перекрасилась и нарастила волосы

Поклонники негодуют: как можно провести неактивный день беременной девушке, да еще и покрасить волосы?! Валерия привыкла к хейту со стороны аудитории. На этот раз девушка ответила достаточно резко: «Девочки, избавьте меня от этих предрассудков! Краситься или нет, пить ли вино, носить ли стринги, подстригать ли ногти и волосы, спать на спине… Перечислять можно бесконечно. Это выбор каждой лично! И рекомендации лечащего врача! Все, что я делаю, я считаю разрешенным. Также обсуждаю это с моим врачом».