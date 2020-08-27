«Захотела»: Рита Дакота показала милое видео с первым макияжем своей 2-летней дочери
Фото: www.instagram.com/ritadakota/
Рита Дакота показала в сториз Instagram, как готовилась к вечеринке. Стилист сделала ей яркий макияж. За всем происходящим наблюдала двухлетняя дочь Мия, которая, глядя на маму, тоже захотела навести себе красоту.
В итоге получилось забавное видео с малышкой, которая мило морщилась от прикосновений кисточки.
После Рита устроила опрос: чей макияж получился лучше — ее или дочери. И с большим отрывом Мия обошла мать.
Дочь Риты Дакоты и Влада Соколовского родилась в октябре 2017 года. Но вскоре после ее появления на свет родители развелись. Рита откровенно рассказала, что, пока она была беременной, муж ей изменял. Долгое время она не могла простить его, но после пошла на примирение. Сейчас и она, и Влад счастливы в новых отошениях.
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты и Влада Соколовского
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