«Захотела»: Рита Дакота показала милое видео с первым макияжем своей 2-летней дочери

Рита Дакота показала в сториз Instagram, как готовилась к вечеринке. Стилист сделала ей яркий макияж. За всем происходящим наблюдала двухлетняя дочь Мия, которая, глядя на маму, тоже захотела навести себе красоту.

В итоге получилось забавное видео с малышкой, которая мило морщилась от прикосновений кисточки.