Захарова в мини, Аскери в желтом сарафане и другие на открытии выставки в Москве

Музыкальным гостем стал DJ Виталий Козак.

На открытии появились Елена Захарова, Григорий Лепс, Андрей Малахов, Ольга Свиблова, Александр Кибовский, Александр Добровинский, Александр Старовойтов, Алина Крюкова, Полина Аскери, Божена Рынска, Марина Кравцова, Маша Цигаль, Маша Янковская, Эвелина Бледанс, Татьяна Геворкян и другие известные люди.

Елена Захарова выбрала для церемонии открытия черное мини, которое сочетает с высокими сапогами из коричневой кожи.

Полина Аскери появилась в эффектном желтом сарафане, который она надела поверх белой рубашки, и лодочках с анималистичным принтом.