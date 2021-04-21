Захарова в мини, Аскери в желтом сарафане и другие на открытии выставки в Москве
Фото: Архив пресс-службы
Музыкальным гостем стал DJ Виталий Козак.
На открытии появились Елена Захарова, Григорий Лепс, Андрей Малахов, Ольга Свиблова, Александр Кибовский, Александр Добровинский, Александр Старовойтов, Алина Крюкова, Полина Аскери, Божена Рынска, Марина Кравцова, Маша Цигаль, Маша Янковская, Эвелина Бледанс, Татьяна Геворкян и другие известные люди.
Елена Захарова выбрала для церемонии открытия черное мини, которое сочетает с высокими сапогами из коричневой кожи.
Полина Аскери появилась в эффектном желтом сарафане, который она надела поверх белой рубашки, и лодочках с анималистичным принтом.
Фото: архив пресс-службы
Фото: архив пресс-службы
Божена Рынска появилась в темно-синем платье, поверх которого надела темно-зеленое короткое пальто, и разбавила образ яркой оранжевой сумкой.
Татьяна Геворкян пришла на открытие в коротком жакете с анималистичным принтом, который надела поверх черного боди с широкими расклешенными брюками.
Фото: архив пресс-службы
Фото: архив пресс-службы
На мероприятии Галерея искусств Елены Зениной передала в дар Музею космонавтики картину Р.Г. Горелова «К звездам», посвященную 60-летней годовщине первого полета человека в космос.
Фото: архив пресс-службы
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