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«Зайка с морковкой»: Галкин показал, чем питается летом постройневшая Пугачева

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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В Сети появилось новое семейное видео, снятое шоуменом Максимом Галкиным во время отдыха на берегу моря.

Сейчас все семейство Пугачевой и Галкина отдыхает за границей в своем летнем домике на берегу моря. Там телеведущий уже отметил свой 42-й день рождения и снял несколько видеорепортажей о своих детях, непоседах Лизе и Гарри.

А на днях в Сети появился новый ролик, сделанный во время обеда взрослых — Аллы и Максима. «Что может быть вкуснее сардинок! Скажи?», — обратился шоумен к жене. «Я вот морковку ем», — спокойно ответила Примадонна, уплетая овощную нарезку.

«Аппетитоподъемный пост. Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется. Всем остальным — приятного аппетита!» — так прокомментировал пост сам Галкин.

«Алла, вы здесь так хорошо выглядите!», «Выглядите превосходно! Так держать паруса, умница!», «Аллочка наша, она же просто зайка с морковкой!», «Алла, диету держит — умница, какая сила воли! Максим, не соблазняй сардинками!», — поддержали Аллу Пугачеву в комментариях пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram

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