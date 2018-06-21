«Зайка с морковкой»: Галкин показал, чем питается летом постройневшая Пугачева

Сейчас все семейство Пугачевой и Галкина отдыхает за границей в своем летнем домике на берегу моря. Там телеведущий уже отметил свой 42-й день рождения и снял несколько видеорепортажей о своих детях, непоседах Лизе и Гарри.
А на днях в Сети появился новый ролик, сделанный во время обеда взрослых — Аллы и Максима. «Что может быть вкуснее сардинок! Скажи?», — обратился шоумен к жене. «Я вот морковку ем», — спокойно ответила Примадонна, уплетая овощную нарезку.
«Аппетитоподъемный пост. Поборникам здорового питания смотреть не рекомендуется. Всем остальным — приятного аппетита!» — так прокомментировал пост сам Галкин.
«Алла, вы здесь так хорошо выглядите!», «Выглядите превосходно! Так держать паруса, умница!», «Аллочка наша, она же просто зайка с морковкой!», «Алла, диету держит — умница, какая сила воли! Максим, не соблазняй сардинками!», — поддержали Аллу Пугачеву в комментариях пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram