«Зайка с морковкой»: Галкин показал, чем питается летом постройневшая Пугачева

Сейчас все семейство Пугачевой и Галкина отдыхает за границей в своем летнем домике на берегу моря. Там телеведущий уже отметил свой 42-й день рождения и снял несколько видеорепортажей о своих детях, непоседах Лизе и Гарри.

А на днях в Сети появился новый ролик, сделанный во время обеда взрослых — Аллы и Максима. «Что может быть вкуснее сардинок! Скажи?», — обратился шоумен к жене. «Я вот морковку ем», — спокойно ответила Примадонна, уплетая овощную нарезку.