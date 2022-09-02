«Загружена препаратами»: Дана Борисова рассказала о жизни после реабилитации

Телеведущая Дана Борисова озадачила поклонников неожиданным признанием. Как оказалось, скандальная блондинка в свое время успела подсесть на запрещенные препараты, приобрести пагубные привычки, переборщить с пластикой и чуть не пустить свою жизнь под откос.

Однако ей повезло. Борисова вовремя одумалась и согласилась на длительную реабилитацию. Правильный подход к процессу восстановления под контролем экспертов дали ей возможность вернуться к привычному образу жизни. И все бы ничего, если бы не одно но. По словам блондинки, теперь она в прямом смысле слова зависит от антидепрессантов.

«Да, я загружена препаратами, можно сказать, по полной», - процитировало слова телеведущей издание solenka.info. Борисова также добавила, что несмотря на это, она старается развиваться и посвящать все свое время любимой работе и воспитанию дочери.