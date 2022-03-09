Заграничные особняки и яхты: чем владеет уехавший в США Валерий Леонтьев

К своему 70-летию Леонтьев обзавелся еще одним домом, гораздо внушительнее предыдущего. В особняке можно насчитать шесть спален, тренажерный зал, бассейн. Жена артиста украсила жилище антиквариатом и дорогими картинами. Сейчас такой дом стоит около 5 млн долларов.

Помимо этого, артист иногда бывает в Испании, где у него есть собственная вилла. По соседству с ними там живет Дэвид Бекхэм с семьей. Покупка этого дома обошлась Леонтьеву в 4 миллиона евро. В последнее время певец перестал посещать это владение и решил сдавать его в аренду.