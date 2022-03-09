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Заграничные особняки и яхты: чем владеет уехавший в США Валерий Леонтьев

Жена артиста уже 20 лет проживает в Америке, а сам Валерий живет на две страны. Из-за постоянных концертов ему часто приходилось возвращаться в Россию. Недавно он решил окончательно перебраться в Майами. Как оказалось, за границей у Леонтьева есть немало элитной недвижимости.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерий Леонтьев

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, какими богатствами обладает исполнитель хита «Казанова». Валерий Леонтьев является счастливым обладателем шикарного особняка, площадь которого 386 квадратных метров. Его стоимость на данный момент около трех млн долларов.

Помимо этого, артист не отказывает себе в удовольствии рассекать по волнам на красивом судне. В 2020 году Валерий приобрел яхту. Об этом сообщил его покойный администратор Александр.

К своему 70-летию Леонтьев обзавелся еще одним домом, гораздо внушительнее предыдущего. В особняке можно насчитать шесть спален, тренажерный зал, бассейн. Жена артиста украсила жилище антиквариатом и дорогими картинами. Сейчас такой дом стоит около 5 млн долларов.

Помимо этого, артист иногда бывает в Испании, где у него есть собственная вилла. По соседству с ними там живет Дэвид Бекхэм с семьей. Покупка этого дома обошлась Леонтьеву в 4 миллиона евро. В последнее время певец перестал посещать это владение и решил сдавать его в аренду.

Фото: Global Look Press

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