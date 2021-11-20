Загородный дом и квартира в центре: кому достанется наследство Валерия Гаркалина
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Последние годы Валерий Гаркалин много работал и 6 лет назад осуществил свою давнюю мечту — построил роскошный дом в 100 км от Москвы. Только жаль, что любимая супруга артиста Екатерина не смогла быть рядом в этот момент, женщина умерла 12 лет назад от онкологического заболевания.
В счастливом браке родилась единственная дочь Ника. 38-летняя наследница и ее сын Тимофей станут полноправными владельцами загородного особняка и квартиры в центре столицы, в которой жил актер.
Несколько лет назад артист перенес две операции на сердце и долго лечился в Израиле. По возвращению оттуда он и решил составить завещание на дочь и внука.
Несмотря на известность и всенародную любовь к Гаркалину, он никогда не был очень богатым человеком и не оставил после себя большого состояния. Когда была жива супруга Валерия, они любили тратить деньги на путешествия и комфортную жизнь.
Фото и видео: Global Look Press