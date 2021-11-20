Загородный дом и квартира в центре: кому достанется наследство Валерия Гаркалина

В счастливом браке родилась единственная дочь Ника. 38-летняя наследница и ее сын Тимофей станут полноправными владельцами загородного особняка и квартиры в центре столицы, в которой жил актер.

Несколько лет назад артист перенес две операции на сердце и долго лечился в Израиле. По возвращению оттуда он и решил составить завещание на дочь и внука.

Несмотря на известность и всенародную любовь к Гаркалину, он никогда не был очень богатым человеком и не оставил после себя большого состояния. Когда была жива супруга Валерия, они любили тратить деньги на путешествия и комфортную жизнь.