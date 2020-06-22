Загорелое тело и красное бикини с рюшами: Наталья Рудова взбудоражила поклонников «горячим» фото
Фото: Instagram / @rudovanata
На своей странице в Instagram Наталья опубликовала фото, на котором позирует в маленьком красном бикини с рюшами, белом халате, темных очках и с полотенцем на голове. «Настроение... Всем крутого понедельника», — подписала она снимок.
Конечно, эффектный кадр не оставил поклонников Натальи равнодушными. «Уф деткаааа полегче», «Горяча, как и всегда», «Шикарное тело», «Сексапил», « », «Купальник огонь», «Шикарные ноги, Наталья», «Королевааа», «Красотка!!!!», «Ничего себе», «Богиня», «Крутая», «Да хорош уже!», «Какой загар», «Конфетка», «Какой купальник. Наташ мне все ваши купальники нравятся», «Хочу вот такое начало недели, а не это вот все», — пишут они в многочисленных комментариях.
Фото: Instagram
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