Загорелая Полина Гагарина в рваных шортах станцевала тверк

«Турчанки нервно курят в сторонке», «супер,есть чем трясти то оказывается», «Прям подняла настроение», «Как здорово, что ты можешь быть такой свободной от всякого там мнения, такой энергичной и заводной, и получать удовольствие от жизни», «Нужен быстрый и попошевелящий клип — будет хит», — восхищаются певицей подписчики.

Напомним, Полину Гагарину неоднократно обвиняли в анорексии — по мнению пользователей Сети певица слишком худа.

Фото: instagram