30 января в Московском «Крокус-Сити Холле» состоялась премьера моноспектакля Александра Петрова «#Зановородиться».

На огромных экранах (неотъемлемой части декораций) транслировались короткометражки, где роль главной героини сыграла возлюбленная Александра, актриса Ирина Старшенбаум.

В минувший вторник на сцене столичного «Крокус-Сити Холла» актер Александр Петров, известный по фильму «Притяжение» и сериалам «Гоголь» и «Полицейский с Рублевки», представил собственный спектакль. Артист не только сыграл в нем главную роль, но и выступил сценаристом и режиссером.

Одновременно шоу было и концертом группы Ocean Jet. А за Александром неотрывно следовала live-камера, что создавало эффект присутствия на съемках фильма.

Оценить спектакль Петрова пришли его звездные друзья: Анастасия Задорожная, Юлия Топольницкая, Антон Лаврентьев, певица Зара, Эвелина Бледанс и другие. На шоу также появилась и главнуая муза Алексея, актриса Ирина Старшенбаум.