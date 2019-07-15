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Задорные старички: Волкова, Шпица, Галустян и другие знаменитости показали, как будут выглядеть через 30 лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Волкова и георгий Дронов

Фото: Instagram
Актеры не устояли перед популярным приложением, меняющим внешность.

Все большую популярность набирает программа для гаджетов, которая в одно мгновение меняет внешность – молодит, состаривает, меняет прически и даже пол. Многие знаменитости тоже не устояли перед соблазном поэкспериментировать с внешностью.

Многим из них чувства юмора не занимать, и актеры поделились с подписчиками неожиданным результатом.

Так, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова «состарила» не только себя, но и своего экранного мужа Георгия Дронова.

«Когда 10 лет снимаешься в ситкоме, то и к себе относишься с юмором. Что делать актерам в обед, не обедать же. Изучаем новое, идем в ногу со временем. Вот так будут выглядеть Костя и Вера Воронины, если вы будете настаивать на бесконечных продолжениях. Нам по 90 лет и это не предел», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Михаил Галустян из смешного мужчины средних лет превратился в обаятельного старичка. «Глаза юношей пылают огнем, но очи старцев излучают свет», - подписал он фото.

Михаил Галустян

Фото: Instagram

Подписчики отметили, что Михаил почти не изменился, а лишь украсил себя благородной сединой.

Михаил Галустян на рыбалке

Присоединилась с квоеобразному флэшмобу и Катерина Шпица. «Моя лента пестрит фото мужчин , использовавших фильтр «пожилой» приложения face app!!! И я видела лишь одно женское фото, обработанное таким образом! Вот интересно, почему? Женщины переживают старение болезненнее, чем мужчины? Или с пацанами такое прикольно, а с девочками некомильфо, некрасиво, неэстетично? Я очень хочу дожить до старости без чудес хирургии и принимать любой свой возраст ! Короче, вывод дня: когда без мэйка смахиваешь на мальчика, стареть не страшно. На этом фото мне 80 и я на горнолыжке», - пофантазировала актриса.

Катерина Шпица

Фото: Instagram

Актриса Юлия Хлынина «состарила» не только себя, но и партнера по съемкам Павла Табакова.

Юлия Хлынина и Павел Табаков

Юморист Гарик Харламов настолько ворвался в корректировки внешности, что не только показал, как будет выглядеть через десятки лет, но и замаскировал своих друзей – Вадима Галыгина и Тимура Батрутдинова (смотрите карусель).

Подруга Тимати - Анастасия Решетова тоже не испугалась «испортить» свою красоту и молодость. И загрузила в сториз свое «старое» фото.

Анастасия Решетова

Фото: Instagram

Гоша Куценко также не устоял перед соблазном раньше времени увидеть себя старым. Подписчики сравнили пожилого Гошу с Фрэдди Крюгером.

Популярная мальчуковая группа MBand напугала поклонников своими «старческими» фотографиями.

Фанатки Анатолия Цоя, Никиты Киоссе и Артема Пиндюры написали, что рано показывать такие фотографии, А Вера Брежнева, чей муж Константин Меладзе является продюсером группы, юмор парней оценила: «Ор выше гор!», - написала певица.

Mband и Натан

А Игорь Верник выделился: он не стал показывать себя старым, а сделал себя «женщиной». Причем, дамочка получилась весьма симпатичная. «Сегодня все выложили - какими будут в старости. Вот тоже сделал. Стареть не хочется», - честно признался актер.

Чье «преображение» вам понравилось больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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