Задорные старички: Волкова, Шпица, Галустян и другие знаменитости показали, как будут выглядеть через 30 лет

Все большую популярность набирает программа для гаджетов, которая в одно мгновение меняет внешность – молодит, состаривает, меняет прически и даже пол. Многие знаменитости тоже не устояли перед соблазном поэкспериментировать с внешностью.
Многим из них чувства юмора не занимать, и актеры поделились с подписчиками неожиданным результатом.
Так, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова «состарила» не только себя, но и своего экранного мужа Георгия Дронова.
«Когда 10 лет снимаешься в ситкоме, то и к себе относишься с юмором. Что делать актерам в обед, не обедать же. Изучаем новое, идем в ногу со временем. Вот так будут выглядеть Костя и Вера Воронины, если вы будете настаивать на бесконечных продолжениях. Нам по 90 лет и это не предел», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Михаил Галустян из смешного мужчины средних лет превратился в обаятельного старичка. «Глаза юношей пылают огнем, но очи старцев излучают свет», - подписал он фото.
Фото: Instagram
Подписчики отметили, что Михаил почти не изменился, а лишь украсил себя благородной сединой.
Присоединилась с квоеобразному флэшмобу и Катерина Шпица. «Моя лента пестрит фото мужчин , использовавших фильтр «пожилой» приложения face app!!! И я видела лишь одно женское фото, обработанное таким образом! Вот интересно, почему? Женщины переживают старение болезненнее, чем мужчины? Или с пацанами такое прикольно, а с девочками некомильфо, некрасиво, неэстетично? Я очень хочу дожить до старости без чудес хирургии и принимать любой свой возраст ! Короче, вывод дня: когда без мэйка смахиваешь на мальчика, стареть не страшно. На этом фото мне 80 и я на горнолыжке», - пофантазировала актриса.
Фото: Instagram
Актриса Юлия Хлынина «состарила» не только себя, но и партнера по съемкам Павла Табакова.
Юморист Гарик Харламов настолько ворвался в корректировки внешности, что не только показал, как будет выглядеть через десятки лет, но и замаскировал своих друзей – Вадима Галыгина и Тимура Батрутдинова (смотрите карусель).
Подруга Тимати - Анастасия Решетова тоже не испугалась «испортить» свою красоту и молодость. И загрузила в сториз свое «старое» фото.
Фото: Instagram
Гоша Куценко также не устоял перед соблазном раньше времени увидеть себя старым. Подписчики сравнили пожилого Гошу с Фрэдди Крюгером.
Популярная мальчуковая группа MBand напугала поклонников своими «старческими» фотографиями.
Фанатки Анатолия Цоя, Никиты Киоссе и Артема Пиндюры написали, что рано показывать такие фотографии, А Вера Брежнева, чей муж Константин Меладзе является продюсером группы, юмор парней оценила: «Ор выше гор!», - написала певица.
А Игорь Верник выделился: он не стал показывать себя старым, а сделал себя «женщиной». Причем, дамочка получилась весьма симпатичная. «Сегодня все выложили - какими будут в старости. Вот тоже сделал. Стареть не хочется», - честно признался актер.
Чье «преображение» вам понравилось больше?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!