Задорные старички: Волкова, Шпица, Галустян и другие знаменитости показали, как будут выглядеть через 30 лет

Все большую популярность набирает программа для гаджетов, которая в одно мгновение меняет внешность – молодит, состаривает, меняет прически и даже пол. Многие знаменитости тоже не устояли перед соблазном поэкспериментировать с внешностью.

Многим из них чувства юмора не занимать, и актеры поделились с подписчиками неожиданным результатом.

Так, звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова «состарила» не только себя, но и своего экранного мужа Георгия Дронова.

«Когда 10 лет снимаешься в ситкоме, то и к себе относишься с юмором. Что делать актерам в обед, не обедать же. Изучаем новое, идем в ногу со временем. Вот так будут выглядеть Костя и Вера Воронины, если вы будете настаивать на бесконечных продолжениях. Нам по 90 лет и это не предел», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).