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Задорные кудряшки и темный цвет волос: молодую Леру Кудрявцеву спутали с Ольгой Бузовой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лера Кудрявцева

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47-летняя Лера Кудрявцева показала, как она выглядела в юности.

Фотография, которой поделилась телеведущая Лера Кудрявцева, вызвала массу обсуждений в Сети. На снимке, который опубликовала звезда, она запечатлена вместе с Гошей Куценко — в 1994 году они вместе вели передачу «Партийная Zona» на ТВ-6.

Поклонники единогласно решили, что она очень похожа на Ольгу Бузову.

«Ооооо! Такая классная», «Помним мы вас такую Лера....», «Как это было давно», «Лера, вас не узнать — что блондинка, что брюнетка — вы красотка», «Мне на миг показалось что это Ольга Бузова», «На Бузову похожа», «Сделайте метку на @buzova86 одно лицо», — обсуждают поклонники.

Сходство увидели не только фанаты. «Я на секунду подумала что это Бузова! Так вот кто ее ролевая модель», — шутит подруга Леры, телеведущая Анфиса Чехова.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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