Задорные кудряшки и темный цвет волос: молодую Леру Кудрявцеву спутали с Ольгой Бузовой

Поклонники единогласно решили, что она очень похожа на Ольгу Бузову.

«Ооооо! Такая классная», «Помним мы вас такую Лера....», «Как это было давно», «Лера, вас не узнать — что блондинка, что брюнетка — вы красотка», «Мне на миг показалось что это Ольга Бузова», «На Бузову похожа», «Сделайте метку на @buzova86 одно лицо», — обсуждают поклонники.

Сходство увидели не только фанаты. «Я на секунду подумала что это Бузова! Так вот кто ее ролевая модель», — шутит подруга Леры, телеведущая Анфиса Чехова.

Согласны?