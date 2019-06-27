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«Зачем такое показывать?»: подписчики резко раскритиковали Собчак за смену имиджа

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я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения в африканском отпуске

Фото: Instagram
Но нашлись и те, кто вступился за Ксению.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в новом образе – она стала блондинкой.

«Покрасилась(буду врать что выгорело на солнце) Как вам? )) Костик -ты гений», - подписала Ксения фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Новый образ Ксении-блондинки

Фото: Instagram

Однако подписчики перемены в образе телеведущей не оценили. На Собчак обрушилась лавина критики и сомнения в том, что Костик на самом деле гений.

«Мать моя женщина ....это п*ц.что с Вами? Почему так плохо стали выглядеть?»,

«В чем гениальность ??????? Выглядит как работа из парикмахерской около метро»,

«Ну как так можно выставлять такие фото? А еще думаете, что вы здесь красивая! Вы серьезно?!», - посыпалась критика.

«Люди, что уж столько негатива! Учитесь любить себя так же, как Ксения!) Она - большой пахарь ! Пример берите , вообще редко пишу комменты, просто нет времени, но тут не сдержалась !!! Хватит писать гадости! От мужчин так это вообще !!!! Уважайте себя»,

«Единственный человек в инсте,который не обрабатывает фото»,

«Красотка !)»,

«Вы можете думать про человека что угодно, но писать незнакомому человеку всякое г*но...это уж перебор, товарищи», - встали на защиту Ксении.

А как вам преображение Ксении – нравится?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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