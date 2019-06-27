«Зачем такое показывать?»: подписчики резко раскритиковали Собчак за смену имиджа

Однако подписчики перемены в образе телеведущей не оценили. На Собчак обрушилась лавина критики и сомнения в том, что Костик на самом деле гений.

«Мать моя женщина ....это п*ц.что с Вами? Почему так плохо стали выглядеть?»,

«В чем гениальность ??????? Выглядит как работа из парикмахерской около метро»,

«Ну как так можно выставлять такие фото? А еще думаете, что вы здесь красивая! Вы серьезно?!», - посыпалась критика.