«Зачем такое показывать?»: подписчики резко раскритиковали Собчак за смену имиджа

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото, на котором предстала в новом образе – она стала блондинкой.
«Покрасилась(буду врать что выгорело на солнце) Как вам? )) Костик -ты гений», - подписала Ксения фото (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Фото: Instagram
Однако подписчики перемены в образе телеведущей не оценили. На Собчак обрушилась лавина критики и сомнения в том, что Костик на самом деле гений.
«Мать моя женщина ....это п*ц.что с Вами? Почему так плохо стали выглядеть?»,
«В чем гениальность ??????? Выглядит как работа из парикмахерской около метро»,
«Ну как так можно выставлять такие фото? А еще думаете, что вы здесь красивая! Вы серьезно?!», - посыпалась критика.
«Люди, что уж столько негатива! Учитесь любить себя так же, как Ксения!) Она - большой пахарь ! Пример берите , вообще редко пишу комменты, просто нет времени, но тут не сдержалась !!! Хватит писать гадости! От мужчин так это вообще !!!! Уважайте себя»,
«Единственный человек в инсте,который не обрабатывает фото»,
«Красотка !)»,
«Вы можете думать про человека что угодно, но писать незнакомому человеку всякое г*но...это уж перебор, товарищи», - встали на защиту Ксении.
А как вам преображение Ксении – нравится?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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